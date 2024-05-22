婚禮倒數！謝京穎PO婚紗花絮告白　片長藏細節...閃瞎網：也太感動

記者高語璠／綜合報導

藝人謝京穎去年底與張書偉登記結婚，將於今年6月9日舉行婚禮。婚禮邁入倒數階段，她昨（21日）分享婚紗花絮，片中除了有兩人甜蜜的婚紗照之外，還有對彼此的真情告白，其中片長更藏了細節，時長剛好就是520（我愛你），令不少人感到相當感動。

▲謝京穎近日曬出婚紗花絮。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎 Orange）

片中張書偉坦言自己是個急性子的人，比較會有脾氣，但謝京穎會包容「就像個海綿她會吸我的脾氣」，也因為對方自己也做出一些改變，直言這種個性是最吸引他的。

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▲張書偉認為謝京穎像個海綿吸他的脾氣。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎 Orange）

坐在旁邊的謝京穎表示，「他的舉動跟做法都會把我包含在未來裡面」，認為這個舉動是雙方要走下去一個很重要的點，語帶哽咽的說：「不管面對到什麼問題就會覺得，沒事不管遇到什麼，兩個人都還是抱在一起的，所以往下走就好。」

▲謝京穎讚美張書偉。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎 Orange）

影片曝光後，藝人周宇柔、葉家妤紛紛送上祝福，「幸福，期待你們的婚禮」、「好棒喔～大大的恭喜你們」，其他人則表示，「看了好感動，要永遠幸福走下去！祝福書偉、京穎百年好合，永浴愛河，恭喜」、「看到後面的言語也太感動，影片時間也剛好5：20」、「真的好甜蜜，要幸福一直幸福下去哦」。