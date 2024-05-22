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13年粉要結婚！千玗嬉「主動聯絡」現身致詞：謝謝新郎讓她感受到滿滿的愛

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員千玗嬉驚喜現身13年影迷婚禮，並擔任致詞的嘉賓。一名網友21日透過社群平台分享，在朋友婚禮上見到了千玗嬉擔任致詞人，公開的照片中擔任婚禮致詞嘉賓：「感人至深且美麗動人。」並公開了千玗嬉和影迷的合照和站在致詞台的側拍。

▲▼千玗嬉。（圖／翻攝自韓網）▲▼千玗嬉。（圖／翻攝自韓網）

▲千玗嬉驚喜現身替13年影迷婚禮致詞。（圖／翻攝自韓網）

在網友公開的照片和影片中，千玗嬉身著整潔的藍色連衣裙，出席了13年影迷A小姐的婚禮並朗誦祝詞，滿懷誠意地說道：「我和A小姐以影迷和演員的關係，相處了13年，她總是關注著我的活動、伴隨著我、為我打氣，能夠從家人以外的人獲得這麼多的愛，我想是演員的特權也不一定，她每次來看我總會帶著一封信。」

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接著，千玗嬉對A小姐的丈夫說：「現在我要將她一直以來給我的愛讓給你，不，是要還給你，在她遇見你之前，我是運氣很好才能分享她的愛，她一直在等待真愛的主人，感謝你讓她感受到滿滿的愛和幸福。真心祝福你們的未來，祝賀你們結婚。」

▲▼千玗嬉。（圖／翻攝自韓網）

▲千玗嬉和影迷開心擁抱。（圖／翻攝自韓網）

據《SPOTVNEWS》報導，千玗嬉偶然得知A小姐的婚訊，主動提出要親自表達祝賀之意，驚喜的現身加上溫暖的致詞，讓現場氣氛變得更加溫馨，她們也給了彼此深情的擁抱。

有趣的是，婚禮主持人還對賓客們說：「新娘在婚禮前特別請我轉告大家，希望大家多多觀看並支持千玗嬉出演的《The Eight Show》和《雖然不是英雄》。」

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