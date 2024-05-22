ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／《麻辣教師GTO》教務主任中尾彬「心臟衰竭猝逝」！　享壽81歲

記者田暐瑋／綜合報導

日本資深男星中尾彬驚傳過世，享壽81歲。他曾在《本陣殺人事件》中飾演金田一耕助，以及《麻辣教師GTO》日劇版中飾演教務主任內山田廣志大受歡迎，公司證實他16日因心臟衰竭離世，告別式已由演員妻子池波志乃和親友舉行。

據消息人士透露，近年來中尾彬的健康狀況時好時壞，時而臥病在床，2007年因急性肺炎緊急住院，並併發橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、肝功能障礙及心律不整等症狀，曾一度進入加護病房被宣告病危，但之後奇蹟般康復，此後減少工作量，5月還接受了雜誌的採訪，沒想到16日因心臟衰竭猝逝，享壽81歲，讓家屬悲痛不已。

▲中尾彬過世。（圖／翻攝自中尾彬經紀公司）

▲中尾彬過世。（圖／翻攝自中尾彬經紀公司）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中尾彬以低沉的聲音和犀利的眼神著稱，既能勝任反派角色，也因在綜藝節目中的冷面笑匠個性廣受歡迎。1998年演出反町隆史版本的《麻辣教師GTO》，飾演教務主任內山田廣志一角，受到粉絲歡迎，在電影《極道之妻》、《哥斯拉》系列、日劇《暴坊將軍》以及舞台劇中活躍。

▲中尾彬過世。（圖／翻攝自日網）

▲中尾彬曾飾演《GTO》的訓導主任。（圖／翻攝自X）

年輕時的中尾彬以花花公子形象著稱，曾與多位女演員和歌手傳出緋聞，1968年與女演員茅島成美結婚，1975年離婚，1978年再婚，對象是已故著名落語家古今亭志ん生的孫女、女演員池波志乃，對妻子寵愛有加，成了演藝界著名的鴛鴦夫妻，2018年他透露已丟棄200多件私物，並設計好自己的墓地，為身後事做足準備。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中尾彬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366