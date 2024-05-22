快訊／《麻辣教師GTO》教務主任中尾彬「心臟衰竭猝逝」！　享壽81歲

記者田暐瑋／綜合報導

日本資深男星中尾彬驚傳過世，享壽81歲。他曾在《本陣殺人事件》中飾演金田一耕助，以及《麻辣教師GTO》日劇版中飾演教務主任內山田廣志大受歡迎，公司證實他16日因心臟衰竭離世，告別式已由演員妻子池波志乃和親友舉行。

據消息人士透露，近年來中尾彬的健康狀況時好時壞，時而臥病在床，2007年因急性肺炎緊急住院，並併發橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、肝功能障礙及心律不整等症狀，曾一度進入加護病房被宣告病危，但之後奇蹟般康復，此後減少工作量，5月還接受了雜誌的採訪，沒想到16日因心臟衰竭猝逝，享壽81歲，讓家屬悲痛不已。

▲中尾彬過世。（圖／翻攝自中尾彬經紀公司）

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中尾彬以低沉的聲音和犀利的眼神著稱，既能勝任反派角色，也因在綜藝節目中的冷面笑匠個性廣受歡迎。1998年演出反町隆史版本的《麻辣教師GTO》，飾演教務主任內山田廣志一角，受到粉絲歡迎，在電影《極道之妻》、《哥斯拉》系列、日劇《暴坊將軍》以及舞台劇中活躍。

▲中尾彬曾飾演《GTO》的訓導主任。（圖／翻攝自X）



年輕時的中尾彬以花花公子形象著稱，曾與多位女演員和歌手傳出緋聞，1968年與女演員茅島成美結婚，1975年離婚，1978年再婚，對象是已故著名落語家古今亭志ん生的孫女、女演員池波志乃，對妻子寵愛有加，成了演藝界著名的鴛鴦夫妻，2018年他透露已丟棄200多件私物，並設計好自己的墓地，為身後事做足準備。