獨家／夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」！捲風波半夜偷掉淚：檢討自己

記者孟育民／台北報導

美女網紅CEO夏筠婷近日被AI技術變臉，製作成不雅影片流出，已請律師蒐證並提出訴訟，沒想到又遭爆過往曾是成人平台SWAG的直播主，掀起不少討論。夏筠婷接受《ETtoday星光雲》訪問，承認確實加入過SWAG，但澄清直播沒有限制級內容，「SWAG是當時17旗下的新品牌，它並不是現在的成人平台，當時是上傳一些性感照給粉絲可以解鎖，尺度跟IG差不多，就是夏天比基尼。」

▲夏筠婷近日風波不斷，她平常心繼續工作。（圖／夏筠婷提供）

夏筠婷2016年參加選秀節目《17練習生》，後來在直播平台17LIVE亮相，22歲時的照片被挖出，跟現在呈現強列對比，她說：「我算是17非常早期的主播，我過去加入17練習生，我也公開和粉絲說過非常多次，我甚至拿我以前的照片跟現在的粉絲說，我戴過牙套，非常建議女生戴牙套。」她後來加入旗下品牌SWAG，但澄清沒有做色情內容：「早期SWAG真的不是這樣，甚至有些人是才藝表演，並不是像報導說我是做成人直播，我覺得有點偏頗了。」

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▲▼夏筠婷過去曾參加選秀節目畫面曝光，如今脫胎換骨。（圖／翻攝自網路、夏筠婷提供）

至於，有人指出她19歲創業成為保養品牌HBD的CEO，又爆出在28歲時當SWAG直播主，認為她身兼多職，她則解釋：「沒有交叉，我在做主播的時候確實有賣微商產品，但我是代理，我是開始做自己的品牌，就完全沒有直播了，我也沒有要大家了解我，如果不是新聞，我覺得做好自己就好。」爆出風波後，她甚至收到酸民抨擊「 做成人主播還假冒CEO，怎麼不去死？」但她轉念如果一直放在心上，可能已經活不下去了。

▲不少人留言罵她的公司，夏筠婷說：「有錯誤的地方我就改，我會積極改進」。（圖／夏筠婷提供）



夏筠婷面對外界質疑、各種惡意留言，她坦言心情難免受影響，半夜還會偷掉淚，「比較像是努力了很久，網路的力量可以在一天就毀掉我；是女生都會受影響，每一個罵我的人都是媽媽生的，你媽媽也是女生，這些對任何一個女生都是不好的，但無能為力大家如何看妳，檢討別人沒用，不如檢討自己。」她更直言：「我覺得其他女生不一定扛得住，還好是我，如果攻擊我粉絲，我會更不知所措。」