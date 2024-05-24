小孟老師／5月24日星座運勢　天蠍戀愛需要勇氣「處女獲意外之財」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：領悟自我價值
感情：詢問家人意見
財運：增加營銷手段
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：如期完成任務
感情：放下私人愛好
財運：發展競爭產品
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：工作表現優異
感情：兩人相處自在
財運：保守謹慎面對
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：態度恭謙良好
感情：安定伴侶情緒
財運：善用網路分析
幸運色：白色
貴人：射手
小人：天秤
工作：保持開放心態
感情：有望約會成功
財運：樂透中獎率高
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：魔羯
工作：持續反思改進
感情：得到異性關注
財運：意外財源收入
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：射手
【水象星座】
工作：保持樂觀自信
感情：易獲異性幫助
財運：意外收入驚喜
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：經營策略成功
感情：戀愛勇氣重要
財運：收入大於支出
幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：不再懼怕未知
感情：調整相處進度
財運：新創意新版權
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：水瓶
【火象星座】
工作：培養合作關係
感情：默契心有所屬
財運：持之以恆工作
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：突破自我限制
感情：可以自己做主
財運：採納專家意見
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：工作態度良好
感情：準備前進出發
財運：保持投資風險
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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