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《綜藝大集合》確定沒謝忻！「和阿翔不會再同台」　民視：將安排她演戲

記者林彥君／台中報導

「浩角翔起」團員阿翔在6月爆出和同公司的謝忻婚外情後，兩人工作全面停工，不過卻在停工2個月後火速付出，阿翔在這2個月阿翔極力修補家庭的裂痕，19日和浩子在民視《綜藝新時代》合體，浩角翔起趁錄影空檔向媒體說明。

▲▼阿翔台中復出錄《綜藝新時代》,阿翔,浩子。（圖／記者季相儒攝）

▲阿翔台中復出錄《綜藝新時代》，浩子陪同說明。（圖／記者季相儒攝）

阿翔表情沉重，表示：「所有工作都尊重公司安排，我們現在也沒有做任何聯繫也沒有…除了工作之外，除了工作的安排之外，所有的事情都以家庭、老婆為主，我尊重我最深愛的老婆，也沒有再任何聯繫的必要。」並不想多提謝忻，而浩子則在一旁眉頭深鎖，陪阿翔鞠躬道歉。

阿翔原手上有3節目，除《綜藝新時代》，阿翔在21日回歸民視《綜藝大集合》主持群，該節目原主持人為胡瓜、阿翔和謝忻，而確定謝忻和阿翔不再合體，經紀人表示謝忻不會主持《大集合》，僅由阿翔和胡瓜搭檔。

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▲▼阿翔台中復出錄《綜藝新時代》,阿翔,浩子。（圖／記者季相儒攝）

▲阿翔台中復出錄《綜藝新時代》，浩子陪同說明。（圖／記者季相儒攝）

阿翔另一個節目《國光幫幫忙》則繼續請假，阿翔逐漸回歸家庭及工作崗位。而謝忻的工作規劃還未明，不過她確定在24日出席十方啟能中心的公益活動，擔任活動主持人。

民視電視公司針對於此，肯定藝人過去在工作上表現，私事既已處理，願意再提供工作機會，也深信阿翔會好好把握此次機會。對於公益之行甫剛回國的謝忻，經紀公司表示往後兩人不會再同台，未來的規劃會盡力給予協助，民視方面也不排除安排戲劇上的演出。

▲▼阿翔台中復出錄《綜藝新時代》,阿翔,浩子。（圖／記者季相儒攝）

▲浩角翔起。（圖／記者季相儒攝）

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 浩子

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