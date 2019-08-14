首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

記者李玟儀／綜合報導

香港示威活動越演越烈，港人近日發起「以眼還眼」行動，塞爆機場聲援遭港警打傷眼睛的女性。13日晚間一名大陸《環球時報》記者付國豪遭抗議群眾打傷送上救護車，在離開前，他高舉雙手說出：「我支持香港警察，你們可以打我了。」這句話成為14日大陸微博熱搜話題，除了官媒之外還有大批藝人轉發。

▲▼《青春有你》香港選手丁飛俊發文「我支持香港警察」。（圖／翻攝自IG）

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在大陸官方媒體《人民日報》、《央視新聞》陸續在微博發文後，明星藝人們全動員，其中一位特別引人注意，是曾參加選秀節目《青春有你》的選手丁飛俊。丁飛俊是土生土長香港人，目前在大陸發展，在目前敏感的時刻，他率先在凌晨時於個人Instagram上傳了支持港警的灰白底色的標語，另外寫下：「何時起連支持警察都是錯了，香港生病了嗎？真的為家人擔心。」

此文一出立刻引起大陸網友及香港網友的注意，大陸網友誇他有膽識，「能在ins發聲真的好勇敢」、「是年輕香港藝人中第一敢這麼發聲的了吧！」而香港網友則留言：「覺得香港危險就讓你家人移民到大陸，香港不需要你這種沒良心的人」、「別裝模作樣，想要上位不要發IG了，要發去發微博吧！」

▲▼賴冠霖、VAVA發文「我支持香港警察」。（圖／翻攝自IG、微博）

另外前Wanna One成員賴冠霖也在稍早前發文帶話題「#我也支持香港警察」，微博迅速湧入大批粉絲留言支持，而饒舌歌手VAVA在Instagram發文挺港警後槓上網友，有粉絲表示：「對不起，以前真的很喜歡，現在要取關了。」她回覆：「滾吧，拜拜。」另一名網友留言：「愛國就別翻牆用IG。」她則稱：「我所有社交都發了，我謝謝你。」