ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

記者李玟儀／綜合報導

香港示威活動越演越烈，港人近日發起「以眼還眼」行動，塞爆機場聲援遭港警打傷眼睛的女性。13日晚間一名大陸《環球時報》記者付國豪遭抗議群眾打傷送上救護車，在離開前，他高舉雙手說出：「我支持香港警察，你們可以打我了。」這句話成為14日大陸微博熱搜話題，除了官媒之外還有大批藝人轉發。

▲▼《青春有你》香港選手丁飛俊、賴冠霖、VAVA發文「我支持香港警察」。（圖／翻攝自IG、微博）

▲▼《青春有你》香港選手丁飛俊發文「我支持香港警察」。（圖／翻攝自IG）

▲▼《青春有你》香港選手丁飛俊、賴冠霖、VAVA發文「我支持香港警察」。（圖／翻攝自IG、微博）

請繼續往下閱讀...

在大陸官方媒體《人民日報》、《央視新聞》陸續在微博發文後，明星藝人們全動員，其中一位特別引人注意，是曾參加選秀節目《青春有你》的選手丁飛俊。丁飛俊是土生土長香港人，目前在大陸發展，在目前敏感的時刻，他率先在凌晨時於個人Instagram上傳了支持港警的灰白底色的標語，另外寫下：「何時起連支持警察都是錯了，香港生病了嗎？真的為家人擔心。」

此文一出立刻引起大陸網友及香港網友的注意，大陸網友誇他有膽識，「能在ins發聲真的好勇敢」、「是年輕香港藝人中第一敢這麼發聲的了吧！」而香港網友則留言：「覺得香港危險就讓你家人移民到大陸，香港不需要你這種沒良心的人」、「別裝模作樣，想要上位不要發IG了，要發去發微博吧！」

▲▼《青春有你》香港選手丁飛俊、賴冠霖、VAVA發文「我支持香港警察」。（圖／翻攝自IG、微博）

▲▼賴冠霖、VAVA發文「我支持香港警察」。（圖／翻攝自IG、微博）

▲▼《青春有你》香港選手丁飛俊、賴冠霖、VAVA發文「我支持香港警察」。（圖／翻攝自IG、微博）

另外前Wanna One成員賴冠霖也在稍早前發文帶話題「#我也支持香港警察」，微博迅速湧入大批粉絲留言支持，而饒舌歌手VAVA在Instagram發文挺港警後槓上網友，有粉絲表示：「對不起，以前真的很喜歡，現在要取關了。」她回覆：「滾吧，拜拜。」另一名網友留言：「愛國就別翻牆用IG。」她則稱：「我所有社交都發了，我謝謝你。」

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

推薦閱讀

馬俊麟老婆「二度離家」帶雙胞胎回娘家　IG限動婚紗照勾心碎回憶

馬俊麟老婆「二度離家」帶雙胞胎回娘家　IG限動婚紗照勾心碎回憶

她主動獻吻脫衣求歡　八三夭阿電與謝翔雅相戀契機在2017

她主動獻吻脫衣求歡　八三夭阿電與謝翔雅相戀契機在2017

唐綺陽運勢／天王星逆行金牛「金錢問題易引爆」　雙子桃花開注意1種人

唐綺陽運勢／天王星逆行金牛「金錢問題易引爆」　雙子桃花開注意1種人

《通靈》學姊爆熱戀八三夭阿電！　甜蜜「摳背摸屁」肉麻調情撩火

《通靈》學姊爆熱戀八三夭阿電！　甜蜜「摳背摸屁」肉麻調情撩火

吳宗憲「網紅沒素養」被轟爆　T妹4原因挺：這也沒有說錯！

吳宗憲「網紅沒素養」被轟爆　T妹4原因挺：這也沒有說錯！

王一博爆「密會牽手集團千金」　網狂傳：黃牛拍到照片了

王一博爆「密會牽手集團千金」　網狂傳：黃牛拍到照片了

郭書瑤「真實體重」曝光！155公分比例超好　菜單揭密一般人也能學會

郭書瑤「真實體重」曝光！155公分比例超好　菜單揭密一般人也能學會

鄉民爆「大咖老藝人」業界黑幕　簽約收錢後「心情不好」放鳥...80萬沒了！

鄉民爆「大咖老藝人」業界黑幕　簽約收錢後「心情不好」放鳥...80萬沒了！

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

黃子韜戀情曝光！「長髮正妹」真面目現形　親手餵吃冰公開放閃

黃子韜戀情曝光！「長髮正妹」真面目現形　親手餵吃冰公開放閃

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

香港, 賴冠霖, 丁飛俊, vava

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. T-ara 25歲雅凜宣佈結婚！　男友捧花束跪下⋯她點頭嫁了
  2. 主播陳雅琳香港遭「催淚彈無預警攻擊」　躲樓梯間哭吐怕到絕望！
  3. 馬俊麟一早發文嘆「悲慘大時代」　切割王瞳：不再有牽連了
  4. 孫生錄影「玩到手麻狂抖」超拼命！　崩潰喊「電視圈不好混」網一面倒狂讚：改觀了
  5. BY9爆確定流產！　「廣告登上紐約時代廣場仍落空」
  6. 首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾
  7. 《變種人》內部評價出爐！迪士尼很失望「票房賣相差」
  8. 女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭
  9. 「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了
  10. 血汗錢討不回來！徐凱希再控前經紀人：不要再騙人了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366