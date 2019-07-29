媽媽講菲律賓語「跟大家不一樣」　温貞菱吐混血心聲：小時候很排斥

記者李欣容／台北報導

導演曹瑞原以美國「羅妹號事件」改編歷史劇《魁儡花》，由温貞菱、法比歐、周厚安主演，有4國混血的温貞菱特別能感受劇中有排灣族及客家人血統的角色「蝶妹」，坦言小時候曾排斥菲律賓文和英文。

▲左起周厚安、法比歐、温貞菱，出席《傀儡花》增資募資暨前導影片發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

温貞菱的母親有菲律賓、西班牙血統，剛到台灣時完全不會講中文，而父親則是台日混血，因為父親過世得早，母親必須一人將她和姊姊撫養長大，「那時候不會懂，媽媽因為工作必須晚回家，我的理解只會是，我媽媽都講跟大家不一樣的語言，又很常晚回家。」以至於她下意識排斥英文和菲律賓文。

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▲温貞菱為戲學客家語、排灣族與。（圖／記者屠惠剛攝）

而此次她飾演的角色蝶妹，內心也排斥自己有排灣族血統的部分，在詮釋角色上，温貞菱每天至少花一小時練排灣族語，從拼音開始學起，許多發音都需要練習，就如同彈舌一樣困難，每天睡前都會聽老師的錄音複習，接下來還要學騎馬、射箭和編織。

曹瑞原表示，當初在選角時面試了不下千位演員，本想用真正的原住民出演該角色，但考慮到演員的能力，最後決定找表演經驗豐富的温貞菱，但曹瑞原也說，温貞菱在有了金鐘光環後，要如何卸下演員光芒，演出一位婢女，是她的挑戰。

▲法比歐飾演「李仙得」。（圖／記者屠惠剛攝）

《傀儡花》（Lady the Butterfly）劇情改編自陳耀昌醫師同名原著小說，故事背景發生在1867年，美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端外海發生船難，船員登岸求生，因誤闖原住民領地遭戫首，美國駐廈門領事李仙得奉命前往調查，而後與琅