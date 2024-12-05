詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

記者潘慧中／綜合報導

歲末年終之際，許多公司已經開始籌辦尾牙，其中也包括了詐騙集團。曾任「天下第一檢」台北地方檢察署黑金專組檢察官的朱玓，最近上節目表示，曾有詐騙集團邀請張惠妹、伍佰等大咖歌星唱尾牙，藉此博取民眾的信任。

▲▼朱玓分享詐騙集團邀請大咖歌手唱尾牙的案例。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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朱玓最近在《小明星大跟班》透露，該詐騙集團是由一名新加坡男子主導，標榜是跨國性金融集團，並聲稱用最高科技的AI選股功能做投資。然而，就算依法規不能自行跟民眾吸收資金，該男仍打出「投資一萬美金就給16%利息」的口號，而且只要介紹別人入會就有獎金。

▲該詐騙集團曾經有邀到張惠妹和伍佰，還贊助了F1賽車。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



有別於其他詐騙集團，朱玓表示該集團特別的是會邀請大咖藝人唱尾牙，包括張惠妹與伍佰在內，「而且他們還去贊助F1賽車」，以博取投資人的信任，一年吸金超過10億元！

對此，主持人吳宗憲坦言參加過詐騙集團的尾牙，那次不是擔任主持人，而是純唱歌。他當時唱了《有夢你會紅》，結束前祝福大家出入平安，「我去才知道啊，要不然怎麼辦？你來了不表演嗎？」

▲吳宗憲曾誤打誤撞唱過詐騙集團的尾牙。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）