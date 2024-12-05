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道枝駿佑收到「許光漢送的花」！　字卡留言藏亮點…粉絲閃瞎了

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像男團「浪花男子」上周末在台北小巨蛋連開兩場演唱會，人氣成員道枝駿佑近日曬出來台拍下的一連串私照，最後更提到台灣男神許光漢送花到演唱會現場，並Tag對方帳號，兩人好交情閃瞎一票粉絲。

▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

▲浪花男子來台開唱，道枝駿佑在台北小巨蛋場內外拍下多張帥照。（圖／翻攝自IG）

道枝駿佑一口氣上傳15張照片，大多集中在台北小巨蛋後台，以及在外面印有自己肖像的看板下合照。其中一張他在舞台上椅子坐著，演奏木吉他，身穿一件深色連帽衫，搭配寬鬆的淺色長褲和運動鞋，不同於舞台服閃亮造型，顯得休閒低調，除了與大舞台同框，會場裡還收到許光漢送的祝賀演出花籃，以粉紫玫瑰、乒乓菊、桔梗花為主，且字卡上面寫著「等我退伍後再去日本見你」。

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▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

▲道枝駿佑曬了多張後台照。（圖／翻攝自IG）

▲▼道枝駿佑收到許光漢送的花。（圖／翻攝自IG）

▲道枝駿佑收到許光漢送的花，字卡上日語寫著「等我退伍後再去日本見你 許光漢上」。（圖／翻攝自IG）

而道枝駿佑面向鏡頭，雙手比出「V」的手勢，露出淺淺微笑，PO文特別提到「一起合作電影的許光漢先生也送花給我！非常謝謝！」還加上感動哭泣表情符號，最後用繁體中文寫下「好開心我能跟你們多交換愛！」他與許光漢合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》，兩人有一場搭電車的對手戲，共同體驗電車中賞雪的絕美景色，戲裡互動也是本片名場面。

▲▼道枝駿佑與許光漢合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》。（圖／翻攝自IG）

▲道枝駿佑與許光漢合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》，左為導演藤井道人。（圖／翻攝自IG）

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許光漢送花給道枝俊佑

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