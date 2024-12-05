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「爾泰」陳志朋淚謝瓊瑤：改變我一生的恩人！《還珠》20明星發聲

記者陳芊秀／綜合報導

作家瓊瑤在家中離世，享壽86歲。她創作無數小說並翻拍電影、電視劇，其中《還珠格格》系列人氣非凡，離世消息震驚各界，曾演出第一部「爾泰」陳志朋也透過社群平台哀悼「改變我一生的恩人」，《還珠》共有3部曲，再加上《新還珠格格》共有4部，包括林心如、趙薇、范冰冰、趙麗穎等超過20位明星陸續發聲。

▲▼「爾泰」陳志朋發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲「爾泰」陳志朋（左）發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

陳志朋

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陳志朋是男團「小虎隊」成員之一，與蘇有朋演出《還珠格格》第一部而雙雙走紅大陸，隨後也長年在當地發展。他現在投入直播帶貨市場，得知瓊瑤離世消息，在微博發文「突聞噩耗，悲感萬分。感謝您在多年前選擇了我成為『爾泰』。讓更多觀眾認識我」。

同時陳志朋在抖音PO出一連串《還珠格格》劇照，寫下：「致我最親愛的瓊瑤阿姨：今聞消息，悲痛萬分！在我27歲時遇到了您，您是我的伯樂我的恩師，更是改變了我這一生的恩人。感謝您讓更多的人通過爾泰認識了陳志朋。如今您已經靜靜離去，您這一生都活得像一首浪漫的詩，轟轟烈烈的來，瀟瀟灑灑的走。願您在天堂一切安好！永別了，我的瓊瑤阿姨，再次慶幸此生與您相遇過。從此您長眠，我常念……。」

▲▼「爾泰」陳志朋發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲陳志朋：「您是我的伯樂我的恩師，更是改變了我這一生的恩人。」（圖／翻攝自微博）

林心如

林心如因「紫薇」一角爆紅，第一時間哽咽難過無法回應，後來透過社群平台黑底白字哀悼「您就這麼翩然而去，留給我們無盡的思念，有幸成為您的紫薇如萍雪花，此生足矣」。

趙薇

趙薇演出「小燕子」爆紅兩岸三地。將近3年沒有更新微博的她，罕見為悼念瓊瑤發文：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。 ​​​」

范冰冰

范冰冰遭大陸娛樂圈封殺多年，也罕見發聲悼念瓊瑤：「熱烈地燃燒過，翩然地飛去，謝謝您曾點亮我，願您在天堂喜樂常在。」

王艷

王艷在《還珠》第一部演「晴兒」走紅。她發文感謝瓊瑤帶她入行：「瓊瑤阿姨，忽聞噩耗，實難接受！但看到您最後的遺言，您是帶著歡笑、帶著歌，帶著美好離去，又為您的勇敢和選擇欽佩！不困於逐漸衰敗的軀殼里，到生命最後也把命運掌握在自己手里！從《梅花烙》到《還珠格格》，開啟了我的演藝事業，感謝您把我帶入演員這個行業，感恩您讓我的生命能如此多彩！您的人生肆意而瀟灑，您的文字翩然而優美！願您飛向另一個起舞的星河！自由快樂！」

▲▼「爾泰」陳志朋發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲黃奕古巨基版被視為《還珠格格第3部》。（圖／翻攝自微博）

古巨基

古巨基在《還珠格格3》飾演「永琪」，私下與瓊瑤、平鑫濤夫婦交情深厚，得知噩耗心情久久無法平復。他後來透過微博發文「那每片飄落的雪花，是我的感激與難過，靜靜地落在那雪中玫瑰的身旁。好好的跟平先生翩然地飛翔星河，我永遠會記得您倆並肩而坐那溫暖的笑容。」

黃奕

《還珠3》飾演「小燕子」的黃奕發文：「此刻正在拍戲，看到消息感覺天塌了。很難過，瓊瑤阿姨對我人生的影響很大。我從小看著瓊瑤阿姨的小說長大，一直憧憬著小說裡童話般的愛情」。

馬伊琍

馬伊琍在《還珠3》飾演「紫薇」打開知名度，現在已經是實力派女演員。她發文悼念瓊瑤：「少女時在您書裡做夢，青年時在您戲中做人。感恩相遇，願您天國裡依然自在逍遙。」

黃曉明

黃曉明《還珠格格3》飾演「簫劍」，「看到這個消息真的心痛不已。看著瓊瑤阿姨最後留下的文字，是那麽的真摯，想起當年拍攝《還珠格格3》的那段時光，瓊瑤阿姨一直在給我們鼓勵，一直在引導我們，溫暖我們，告訴我們要活得瀟瀟灑灑，那些美好的畫面仿佛就在昨日……。」

秦嵐

秦嵐在《還珠3》飾演「陳知畫」，她發文悼念：「瓊瑤阿姨一路走好。很幸運能成為阿姨筆下的知畫和綠萍，是她們讓我成為了更好的我。」

▲▼「爾泰」陳志朋發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲大陸湖南衛視與瓊瑤合作《新還珠格格》。（圖／翻攝自微博）

李晟

李晟被視為第三代「小燕子」。她發文悼念：「仍然無法相信，來不及告別，是你把我從泥濘里拉出來，給了我愛的震撼，現在又給了我死亡的教育，可是我再也無法告訴你你給了我什麽……。」

海陸

海陸飾演「紫薇」。她發文：「我何其有幸，能在您編織的故事世界里遨遊，承蒙知遇，得悟情長。您的文字是歲月的詩行，溫柔了時光，銘刻在心房。」

張睿

張睿在《新還珠》飾演「永琪」，他將微博大頭照換成蝴蝶，難過寫下：「我不敢相信，我也不願相信。但當我打不通您的座機、手機、以及微信通話…我才不得不信這一切就是真的…」。

李佳航

李佳航在《新還珠格格》飾演「福爾康」，他發文：「無論是好是壞是對是錯，那個我…那個我…，始終追尋著日出與日落，相信人間有愛，初心如昨～。我們早晚有一天，都會離開這具軀殼，感恩這一世與阿姨的相遇～願您在世界的另一端，依然如雪花與火花綻放，起舞在我們仰望的那片星河，阿姨，一路走好。」 

闞清子

闞清子在《新還珠》飾演「欣榮」。她發文：「能有機會出演您筆下的角色，榮幸之至，謝謝您帶給我們的美好青春回憶，永遠懷念您，一路翩然。」

麥迪娜

飾演「香妃」的麥迪娜發文 ：突聞瓊瑤阿姨的消息真的很震驚，從香妃到貝絲，是給瓊瑤阿姨給了我這個機會；思念不會被磨滅，隔著世界，依然想念你。

趙麗穎

如今已是一線女星的趙麗穎，因為在《新還珠》飾演「晴兒」開始受到矚目，她也發文悼念：「我們在雪花飄落的季節告別，在您字字句句的著作中重逢。願您身處其中，永遠『翩然』」。

邱心志

從台灣到大陸深耕發展的邱心志，在《新還珠》飾演皇阿瑪。他發文：「在我心中您是位美麗浪漫的小女孩，我雖然不能接受您灑脫的離去，但我尊重您的勇氣。」

高梓淇

飾演「簫劍」發文 ：「永遠愛您，永遠懷念您。」

孫耀琦

飾演「金鎖」的孫耀琦 ：「您讓我學會了，什麽是愛，怎樣去愛。您的翩然離開並不是失去生命，而是走出了時間。」

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