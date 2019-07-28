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展榮認了憂鬱「最近會想刪這群人頻道」　尼克脫口這樣答…Joeman被逼哭！

記者李湘文／綜合報導

網紅團體「這群人」是台灣YouTuber始祖，創立頻道至今已經11年，累積粉絲數即將突破300萬，穩坐訂閱數第一的YouTuber寶座。不過，團長展榮最近卻透露，其實有時候會看著刪除鍵，想像把整個頻道砍掉的模樣，「這個按下去，世界就不一樣了。」

▲展榮承認憂鬱的時候會想刪掉這群人頻道。（圖／翻攝自臉書／這群人 TGOP）

▲這群人頻道成立11年，成員感情超好。（圖／翻攝自臉書／這群人 TGOP）

「這群人」7位成員最近一起上《Joeman Show》，接受Joeman一連串犀利訪談，也看了一些路人對他們的評價，發現有不少人說「沒有以前好笑」，但其實團隊一直在試圖創新。展榮無奈：「我覺得不管是哪一樣的創作者，歌手也好，藝人、演員也好，在這個階段，只要有意願往前走，希望大家多給一些鼓勵。」

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面對觀眾的質疑，茵聲開玩笑表示，不然乾脆刪除YouTube頻道：「我們明天就直接不要有這群人了。」然而展榮接著就驚人自爆，承認最近真的會想這樣做，「我有時候有點憂鬱的傾向，會突然間打開螢幕，然後看著那個刪除的按鍵，心裡面想說『嗯，這個按下去，世界就不一樣了』。」連茵聲都認同自己也會這樣。

▲展榮承認憂鬱的時候會想刪掉這群人頻道。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲展榮承認憂鬱的時候會想刪掉這群人頻道。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲展榮承認有時候憂鬱，會在心裡想著刪掉這群人頻道。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman得知展榮和茵聲的負面情緒，驚訝詢問其他成員：「你們知道他們會鬧這樣嗎？」然而，成員雖然不知道他們有這樣的想法，反應卻都很平靜，尼克還立刻接口：「他刪了就刪啦，我們就是會認同他。」成員們都表示會共同承擔，「這點可能還滿團結」，令Joeman驚訝又感動：「我快哭出來了！」

▲展榮承認憂鬱的時候會想刪掉這群人頻道。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲尼克表示會認同展榮。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

事實上，這群人成軍11年以來，近年多次傳出各自單飛，被問到是否會擔心分開，大家卻都說從來沒煩惱過。展榮解釋，這群人就是個團體，但分別會去做自己的事，就像家人住在同一個屋簷下，爸爸、媽媽、子女肯定各自有事要做，也不一定要每天回家吃飯，但不會影響彼此感情。

▲展榮承認憂鬱的時候會想刪掉這群人頻道。（圖／翻攝自臉書／這群人 TGOP）

▲展榮形容這群人彼此就像家人。（圖／翻攝自臉書／這群人 TGOP）

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