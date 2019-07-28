《親愛的熱愛的》他演過《花甲》！　摘下眼鏡帥爆…身分是名校校草

記者李湘文／綜合報導

大陸甜寵劇《親愛的，熱愛的》正在熱播中，不只男主角李現爆紅獲封「七月男友」，其他帥氣男配角也都吸粉無數。其中，來自台灣的曲獻平飾演一位博士生，老是想辦法跟李現爭奪女主角，雖然戲中戴著掩蓋顏值的眼鏡，在戲外卻是廈門大學校草，2017年演過《花甲男孩轉大人》。

請繼續往下閱讀...

▲《親愛的，熱愛的》曲獻平飾演楊紫的學長，跟李現爭女友。（圖／翻攝自愛奇藝）

曲獻平在高雄長大，14歲移居上海，之後進入廈門大學法律系就讀，既是學霸又是校草，還曾代表學校參加益智競賽節目《一站到底》，順利得勝，也是從這個時候開始有了知名度。他後來決定往演藝界發展，曾在台灣演出《哇！陳怡君》Leslie、《花甲男孩轉大人》鄭花亮、《稍息立正我愛你》阿克。

▲曲獻平（右四）演過《花甲男孩轉大人》。（圖／攝影中心）

《親愛的，熱愛的》戲中，曲獻平飾演女主角楊紫的學長，總是戴著一副眼鏡，顯得老實怯懦，實則又有點狡詐，一直想跟李現爭奪楊紫。雖然戲裡看起來有些其貌不揚，然而摘下眼鏡就是個陽光男孩，令許多觀眾震驚「不戴眼鏡的時候帥多了」、「學長…眼鏡嚴重阻擋了你的美貌」、「學長明明這麼可愛」，人氣也隨著劇集播出而逐漸上漲。

▲曲獻平不戴眼鏡的時候就是個陽光男孩。（圖／翻攝自微博／曲獻平）