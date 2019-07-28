謝娜生2胎速瘦「只3個月練出馬甲線」　秀無P原圖…緊實腹部讓粉絲尖叫

記者李湘文／綜合報導

藝人謝娜在2018年2月生下雙胞胎女兒跳跳、俏俏，懷孕期間一度胖到快75公斤，產後為了回復纖瘦身材，剛過4個月就開始努力鍛鍊，還真的在短時間內練出馬甲線。她恢復身材後依然沒鬆懈，28日在微博曬出自拍照，依然保有明顯的馬甲線線條，令眾多粉絲忍不住發出驚呼。

▲謝娜雖然是2個孩子的媽，但身材保養良好。（圖／翻攝自微博／謝娜）

謝娜日前錄製綜藝節目《快樂大本營》，特別播出一段日常健身影片，除了展現平時努力健身的模樣，也秀出幾張對鏡子自拍的全身照，難得讓練了1年的馬甲線見客，引來大批粉絲敲碗求原圖。她聽到大家心聲，28日果然送上「夏季馬甲線原圖」，身穿黑色短版運動背心，露出已隱約有腹肌成形的肚子，引爆粉絲留言尖叫「終於看到馬甲線了」、「啊啊啊馬甲線，還有新圖嗎」、「有馬甲線的娜姐好美」。

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▲謝娜曝光馬甲線原圖。（圖／翻攝自微博／謝娜）

事實上，謝娜為了督促自己減肥，剛生完4個月就在微博放話「3個月練出馬甲線」，如果沒成功便開直播道歉。這段期間，她幾乎天天去練拳擊，也做雕塑運動培養馬甲線，忍著辛苦，果然在3個月內達成目標，事後開心勉勵其他女生：「如果妳有一點胖，或者生了寶寶以後想要恢復自己的身材，妳就要去努力，要堅持，逼自己一下！妳可以做到的。」

▲謝娜平時努力健身，保持有線條的身材。（圖／翻攝自微博／謝娜）