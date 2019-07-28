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甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

記者張筱涵／綜合報導

大陸直播行業興盛，著名直播主年收入甚至可以破億！也因為如此有許多人為了吸睛各出奇招，挑戰吃一些噁心食物外，有個名為「喬碧蘿殿下」的女性直播主就以不露臉但擁有甜美嗓音作為賣點，怎料日前和另一美女直播主mix晴子聯合開PK直播的時候卻意外露出真面目。

▲喬碧蘿殿下平常都遮臉直播，一個禮拜可賺進台幣數十萬元。（圖／翻攝自豆瓣小組）

▲喬碧蘿殿下平常都遮臉直播，一個禮拜可賺進台幣數十萬元。（圖／翻攝自豆瓣小組）

喬碧蘿殿下平常直播都會拿一張卡通圖案擋住臉，僅露出豐滿的身材配上甜美嗓音吸引大批網友支持，平常也會分享一些「露臉」生活照，卻在27日時因為和mix晴子玩PK聯合露出原形。

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▲喬碧蘿殿下平常都遮臉直播，一個禮拜可賺進台幣數十萬元。（圖／翻攝自豆瓣小組）

▲喬碧蘿殿下直播不露臉但會傳圖。（圖／翻攝自豆瓣小組）

▲喬碧蘿殿下沒發現擋臉圖不見，笑說自己沒破10萬點閱不能露臉。（圖／翻攝自bilibili）

▲喬碧蘿殿下（右）和mix晴子（左）開聯合直播意外曝光真面目。（圖／翻攝自bilibili）

mix晴子見到喬碧蘿殿下原本擋臉的圖不見，露出的是素顏無妝、深黑眼圈和圓潤下巴的模樣，和對方平常上傳的照片相差甚遠，嚇了好大一跳但故作鎮定，假裝對方這樣子是特效造成的委婉提醒：「妳的頭像怎麼會是這樣子的呢？這怎麼做的呢？我想做個男的，（這個特效）還會跟著自己的嘴型走的呀？」

可惜喬碧蘿殿下沒有發現，仍以為自己的臉是被擋住的狀態：「因為我放了一個圖上去，我不能露臉，我要過10萬訂閱才能露，我是個顏值主播的！」這段影片先被傳到百度貼吧上再紅到微博，喬碧蘿殿下過去的言論和疑似假照片的貼文也跟著引起熱議，像是她曾嚴肅表示直播主不是妓女但又說斗內人民幣10萬元（約台幣50萬元）就可以見面，上傳的生活照是白皙皮膚、小臉蛋大眼睛，本人卻不是長這樣疑似用假照片。

▲喬碧蘿殿下沒發現擋臉圖不見，笑說自己沒破10萬點閱不能露臉。（圖／翻攝自bilibili）

▲喬碧蘿殿下沒發現擋臉圖不見，笑說自己沒破10萬點閱不能露臉。（圖／翻攝自bilibili）

其中曾為喬碧蘿殿下瘋狂的頭號粉絲已經花了將近人民幣10萬元（約台幣50萬元）贊助直播，看見崇拜的直播主原來是拿著假照片招搖撞騙的人馬上心碎，直接把帳號徹底刪除再也不相信網路世界。其他網友則對此表示，「其實如果長得漂亮一般都會露臉的吧」、「這段影片看了我都替她尷尬啦」。

►喬碧蘿殿下和mix晴子聯合直播影片。

▲喬碧蘿殿下平常都遮臉直播，一個禮拜可賺進台幣數十萬元。（圖／翻攝自豆瓣小組）

▲喬碧蘿殿下過去言論和照片都被翻出。（圖／翻攝自豆瓣小組）

▲喬碧蘿殿下平常都遮臉直播，一個禮拜可賺進台幣數十萬元。（圖／翻攝自豆瓣小組）

▲網友反應。（圖／翻攝自豆瓣小組）

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關鍵字

直播主, 真面目, 卸妝, 濾鏡, 喬碧蘿殿下, mix晴子

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