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郭碧婷公開初戀男友身分！　「是模特兒」2人還是朋友

記者傅家妤／綜合報導

女星郭碧婷因參加《最美好的時光》，與香港影視大亨向華強的長子向佐擦出愛火，兩人交往3個月就決定共度下半生，3月接受男方的求婚，近來一起參加真人秀《我家小兩口》，雙方在節目中互曝情史，她坦言自己的初戀情人是模特兒，而且兩人至今依舊維持朋友關係。

▲▼向佐、郭碧婷。（圖／翻攝自芒果TV、微博／《我家小兩口》）

▲向佐、郭碧婷在交往3個月後就決定互許終身。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

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在最新一期節目中，向佐帶著郭碧婷到自己從小念書、長大的地方，到了香港九龍城街頭，他突然說起自己過去喜歡的女孩就住在附近，而且他與該女孩至今還是朋友，而且對方如今還住在原處。得知此事時，郭碧婷試探式地詢問，「你要去叫她，找她玩嗎？看她還在不在！」得知自己說錯話，向佐急忙解釋自己當時只是暗戀該女孩，兩人並未交往，而且對方如今也即將結婚。

▲▼郭碧婷、向佐。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

▲向佐帶郭碧婷回到自己過去念書的地方。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

隨後郭碧婷也提及了自己的初戀，稱與該男生國中就互相認識，至今仍是朋友，初次見面時對方的一件紅色牛仔褲讓她留下深刻印象，沒想到後來兩人在不同的場合再度遇見了2次，對方主動留了她的聯絡方式，兩人就在一起了，後來因對方騎了一台大野狼到公車站接她耍帥，她氣得直呼「很恐怖，我不要坐你的車！」戀情就此無疾而終。不過兩人至今依舊還有聯絡，雙方還是朋友，她還透露兩人交往初期，對方是一位小有知名度的模特兒。

▲▼郭碧婷、向佐。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

▲▼郭碧婷、向佐。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

▲向佐被燙到露出難受表情，被節目組後製調侃。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

聽到未婚妻提及與初戀男友至今還是朋友時，向佐忍不住皺了皺眉，露出難受的表情，郭碧婷瞬間停下表達關心，後來他才解釋自己其實被食物燙到才會這樣，不過節目後製卻以滿滿都是「醋」背景調侃，讓人笑翻。

►觀看郭碧婷提及初戀往事請點這裡

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