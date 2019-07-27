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因《蠟筆小新》走紅！　導演武本康弘死於京阿尼大火…老父悲領遺體：以為出差了

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫公司「京都動畫」（暱稱：京阿尼）於7月18日遭人惡意縱火，造成34人死亡，無數動畫人才命喪火窟，該公司尊重往生者家屬情緒，至今尚未公布死者全部名單。其中執導《蠟筆小新》成名的導演武本康弘在火場中下落不明，26日家屬證實死訊，遺體已經領回，訃聞令大批動漫迷心痛不已。

▲▼武本康弘死於京阿尼大火。（圖／翻攝自推特／《蠟筆小新》官方推特）

▲武本康弘高中畢業開始當動畫師，參與《蠟筆小新》動畫、電影版。（圖／翻攝自推特／《蠟筆小新》官方推特）

武本康弘高中畢業就開始投入動畫工作，從動畫師起家，包括《蠟筆小新》動畫及電影版，緊接著《天地無用》、《神奇寶貝》，執導《幸運☆星》、《涼宮春日的憂鬱》最為人熟知，京都動畫的名作《冰菓》、《中二病也想談戀愛！》、《K-ON！輕音部》等全部都有參與其中，在動畫界前景非常受到期待，沒想到遭逢惡火當天下落不行，令大批粉相當擔憂。據日媒《日本經濟新聞》報導，他大體已經從由家人從警方那領回，父親透露，他在出事前經常出差，原本以為並未在火災現場，但是他的妻子通知「用手機連絡不上了」，令父親陷入絕望之中。

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▲▼武本康弘（右）是京都動畫導演之一，參與無數名作。（圖／翻攝自推特／動畫Times）

▲武本康弘（右）是京都動畫導演之一，參與無數名作。（圖／翻攝自推特／動畫Times）

▲▼ 日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／達志影像／美聯社）

此外，電影《聲之形》負責人物設計的總作畫導演西屋太志，也傳出命喪火場的消息，享年37歲。他擅長手繪插畫，筆下無數俊男美女，風靡無數粉絲，參與的動畫包括《犬夜叉》、《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《冰菓》、《中二病也想談戀愛！》、《Free!》等。

《電影版聲之形》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲電影版《聲之形》劇照。（圖／資料照／采昌國際多媒體提供）

「京都動畫」以美形療癒畫風，以及青春前衛的故事性走紅全球，每年推出新作在電視頻道播出，更帶著作品登上大銀幕，累積無數鐵粉。公司總部、工作室設在京都鄉間，並非繁華都會區，仍將當地打造成動漫迷朝聖名所，同時在業界享有不可動搖之地位，不料7月18日第一工作室遭41歲男子青葉真司持汽油引爆，造成34名動畫工作者逝世，成為日本自平成以來最慘重的火災，社長八田英明早前曾憤怒表示：「訴諸暴力的方式很不應該，令人憤怒，害這麼多背負著日本動畫使命的人喪命，我不能忍受！」

▲▼京阿尼製作動畫電影《聲之形》在台灣創下6866萬元高票房。（圖／翻攝自《聲之形》官推、達志影像）

▲京阿尼動畫作品畫風優美，故事兼具青春、前衛，業界擁有不可動搖地位，此次遭縱火受到重創。（圖／翻攝自推特）


★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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京阿尼, 京都動畫, 武本康弘, 西屋大志

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