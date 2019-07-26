32歲楊冪穿白襯衫「前凸後翹」身材逆天！　網讚：要命的大長腿

記者古靜兒／綜合報導

大陸女藝人楊冪自童星出道至今已有29年，顏值和身材一直在線上，她所屬的嘉行楊冪工作室日前在微博上，曬出一系列女神出演節目的幕後個人美照，一雙大長腿及鵝蛋臉，令網友不禁大讚女神的逆天美顏。

▲楊冪即使身為人母，依舊保持好身材，令網友稱羨。（圖／翻攝自微博／嘉行楊冪工作室）

楊冪出演的大陸大型公益節目《脫貧攻堅星光行動》即將在26日播出，她所屬的工作室在官方微博上PO出節目宣傳照，只見女神身穿白色襯衫及黑色緊身破洞褲，不僅大方展示前凸後翹的好身材，在白色及紅色的背景襯托下，楊冪的皮膚顯得更加白皙水嫩，少女模樣一點都不像32歲媽媽。

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▲楊冪身穿白襯衫配上黑色緊身休閒褲，令網友大讚女神姣好身材。（圖／翻攝自微博／嘉行楊冪工作室）

▲楊冪身穿白襯衫配上黑色緊身休閒褲，側面拍攝更顯前凸後翹好身材。（圖／翻攝自微博／嘉行楊冪工作室）

楊冪即使在離婚後，依然活躍於螢幕前，並沒有受到任何負面影響。她在該系列美照裡，深邃的眼眸和高挺的鼻樑，無論正面側臉各角度都無差別美顏，還有一雙仿佛只出現在漫畫中的腿，更讓網友紛紛在PO文下留言：「這腿是真實存在的嗎」、「白襯衫、漫畫腿，我先死為敬」、「楊冪的腿要了命了！」

▲楊冪深邃大眼睛和高挺的鼻樑，令網友紛紛感嘆女神凍齡美貌。（圖／翻攝自微博／嘉行楊冪工作室）

▲紅白色背景更顯楊冪白皙皮膚。（圖／翻攝自微博／嘉行楊冪工作室）