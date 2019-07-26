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鄭秀文、賴雅妍靠下廚培養默契　拍完《花椒之味》變成好姊妹

記者洪文／綜合報導

鄭秀文、賴雅妍及李曉峰來自香港、台灣、大陸，這次在《花椒之味》演出同父異母三姊妹，很多場景都發生在廚房，三人聚在廚房笑笑鬧鬧，很快建立起情感及默契，拍攝現場經常傳出三人高分貝的笑聲，逗得工作人員也都笑呵呵，而拍完之後三人也變成好姊妹。

▲▼《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）

▲《花椒之味》劇照。（圖／華映提供，以下同）
  
《花椒之味》故事背景在一家火鍋店，鄭秀文、賴雅妍及李曉峰扮演的三姊妹，在父親突然離世後，決定在毫無經驗下繼續經營父親留下的火鍋店，成了一直待在廚房研究火鍋味道的黃臉婆。真實生活中三人廚技各有所長，然而面對電影中的火鍋湯底無人試過，因此三人都覺得很新鮮，不時在廚房突然放聲大笑，還會互唱搞笑RAP，不只笑翻彼此，也逗得工作人員笑哈哈。

▲▼《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）
 
鄭秀文坦言：「我強烈感受到我們三人都很喜歡自己戲中的角色，一、兩天的合作，我已經感覺到大家互相建立出默契了。」賴雅妍也覺得三人的相處和認識幾乎和劇情一模一樣，「我們慢慢習慣了彼此的存在，開始有種不捨分開的情感在裡面。」李曉峰笑說：「拍這部電影最大的收獲就是認識了兩個好姊姊，第一次讀本時，發現她們的個性都太隨和了吧！」

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▲▼《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）

《花椒之味》片中這三姊妹找尋了失而復得的親情，而戲外這三位演員則是因為這次的拍攝，開展了一段珍貴深厚的姊妹情出來。鄭秀文對兩位妹妹都照顧有加，她說：「希望下次她們倆到香港時，我可以盡地主之誼，就算不親自下廚，也要請她們一起吃飯，重點是我們可以再好好聚一聚。」

▲▼《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）
 
導演麥曦茵拍戲手法向來細膩，這回執導《花椒之味》特別安排儘量按劇本的時序拍攝，讓三姊妹漸漸真實感受彼此從陌生到熟悉，果真讓她們都建立了好友誼。三位演員非常欣賞導演現場執導的方式，有些時候當她們對劇本未想通之際，導演只需解釋一兩句，立刻便能讓她們能夠精準的演出，讓他們很有安全感。
 
《花椒之味》將於9月12日中秋節在台上映。

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鄭秀文, 賴雅妍, 花椒之味

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