尼克健身3年「壯肌終於公開」！　展榮看他深蹲：那個屁股來一份

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「這群人」多有健身習慣，雖然沒有練出驚人肌肉，卻也讓大家的體態都變更好。成員尼克25日就上傳一段深蹲影片，透露健身至今其實已經3年，終於突破自我，第一次挑戰深蹲100公斤，也難得在鏡頭前展露健身成果！

▲「這群人」尼克。（圖／翻攝自尼克Instagram）

尼克透露，還沒有開始健身之前，體重是58公斤，依照身高比例來說非常瘦，但經過這些年的鍛鍊，最多曾經達到72公斤，現在則維持在66到68之間。因為不健身就會變輕，所以他一直保持健身習慣，好讓體重可以維持在固定程度，「很討厭我知道～哈哈！」

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因為身型本來就偏瘦，尼克雖然已經健身3年，但從外型看來不太明顯，加上又不常露身體，自嘲感覺就像是「人在做，沒人看」。不過，他默默努力之下，最近還是有了大突破，首次挑戰深蹲100公斤，「雖然這次沒蹲完全，但真的很開心健身3年達到這個里程碑。」

▲尼克自曝深蹲影片。（圖／翻攝自尼克Instagram）

尼克在Instagram上傳影片，穿著一身運動服，在教練協助下完成深蹲100公斤，手臂和大腿肌肉全都繃緊，展現出鍛鍊3年的厚實度。粉絲看了狂讚「100公斤真的很強」、「超厲害超有毅力」，團員茵聲和展榮也誇獎「翹屁」、「那個屁股來一份」，對好友努力練出的身材給予肯定。