《瘋狂麥斯》續集新進度！導演喬治米勒：已經籌備2個故事

記者洪文／綜合報導

《衝鋒飛車隊》系列電影第4集《瘋狂麥斯：憤怒道》（Mad Max: Fury Road）2015年上映獲得極高評價，更抱回奧斯卡6項技術類大獎，許多粉絲一直期待續集。年屆74歲的導演喬治米勒（George Miller）近日再度強調，籌備了2個故事，續集很明確會拍出來的。

▲《瘋狂麥斯：憤怒道》劇照。（圖／華納兄弟提供）



導演喬治米勒向外媒《IndieWire》透露：「我們手上有2個故事，跟麥斯（湯姆哈迪飾演）這個角色有關，其中1個故事也有講到芙莉歐莎指揮官（莎莉賽隆飾演）。」他坦言，正在解決問題與華納兄弟的糾紛，隨著華納兄弟被AT&T併購，雙方糾紛即將落幕，「看起來，續集很明確會拍出來的！」

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▲《瘋狂麥斯：憤怒道》劇照。（圖／華納兄弟提供）



上述提到的糾紛，其實是導演喬治米勒2017年11月和華納兄弟影業鬧上法院。喬治米勒的製片公司 Kennedy Miller Mitchell表示，《瘋狂麥斯：憤怒道》最終成本在美金1.57億元內，不過華納兄弟卻沒有支付700萬美元的分紅，導致兩方走上法律途徑。

《瘋狂麥斯》前3部分別在1979年、1981年和1985年上映，《瘋狂麥斯：憤怒道》隔了30年才上映，由於導演喬治米勒已經74歲，許多粉絲都不希望合約糾紛影響第5集拍攝進度。對於續集，男主角湯姆哈迪（Tom Hardy）2018年出席SDCC聖地牙哥動漫展時透露，之前計畫就是拍攝三部曲，「所以我一直在等下一部的機會！」