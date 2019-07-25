曾沛慈認了去年交男友！　「可結婚對象」竟是1個月短命戀

記者盧薇淩／台北報導

擔任hito大台柱的曾沛慈加盟亞神，近期推出新專輯《謎之音》，曾沛慈也劇透，自己在MV中不知道是演人還是鬼，但如果是演鬼，曾沛慈幽默說：「也是很美的女鬼，她更笑說，中元節要到了，超市賣場可以找她代言拍廣告！」新歌中寫到對心儀對象告白，曾沛慈也透露去年底曾遇到一位「可結婚的對象」，但相處了1個月就分開，現在還是單身。

▲曾沛慈hito大台柱。（圖／記者屠惠剛攝）

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曾沛慈說，去年底休息半年時，在美國遇到一位圈外的華人，兩人聊得很開心，她很是欣賞他，甚至認為他是可結婚對象。但談了一場小戀愛，相處了一個多月，發現個性不是很適合，於是現在還是單身，她說：「有相處了一個月，但後來覺得不合，現在還是單身。」

活動舉行「謎之音真心話大考驗」，透過考題，讓天秤座的曾沛慈直視內心，回答心裡真正的「謎之音」，首先第一題：「如果可以重新選擇，會想要150公分或170公分？」曾沛慈毫不猶豫選擇150公分，她說，身高是她戀愛的阻礙，要是她現在是160公以下的女生，「桃花絕對是現在的5倍，還說不定已經結婚了！」為何身高是阻礙？174公分的曾沛慈說，我無法做出小鳥依人的樣子，而且身高很高對男生來說也是一種壓力。

▲曾沛慈去年談了一場短戀愛。（圖／記者屠惠剛攝）



曾沛慈今年在《我們與惡的距離》中演技表現亮眼，讓大家看到她更成熟的演出，被問現在想先拿到的是金曲獎還是金鐘獎？曾沛慈選擇了金鐘獎，她說，《我們與惡的距離》就可以報名今年的金鐘獎，所以如果有機會入圍，就先拿金鐘獎，新專輯《謎之音》再來挑戰明年的金曲31。

▲▼曾沛慈想要今年得金鐘，明年得金曲。（圖／記者屠惠剛攝）

