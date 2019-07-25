快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

記者張筱涵／綜合報導

藝人王瞳飾演《大時代》在劇中和馬俊麟組成一對，日前遭爆戲外也來真的，陷入了不倫戀的負面聲浪之中，而在24日時交往8年的男友艾成也對外透露已經分手，一連串風波過後首次於臉書發聲。

►更多王瞳艾成分手新聞請按此

▲王瞳首次發文吐露真實感受。（圖／翻攝自王瞳臉書）



請繼續往下閱讀...

王瞳日前遭爆介入馬俊麟家庭陷入不倫戀的負面聲浪之中，曾交往8年之久的艾成也在24日透露分手訊息，風波之後終於在25日首次親自跳出來發聲，有太多想說的話但不知道該怎麼樣化成文字，對這一切她只濃縮成：「謝謝和對不起。」

「人與人之間，真的有很多的功課，因為我們永遠無法完全理解對方，但也許多一分同理心⋯⋯學習快快地聽，慢慢地說、慢慢地動怒⋯也許可以找到更好的方式？！我不知道⋯」可能回想起過去的紛紛擾擾，王瞳聽起來有那麼一絲的無力和無奈，身陷負面新聞又被曝分手，她只知道：「我們真的很軟弱。」

▲王瞳道歉。（圖／翻攝自王瞳臉書）



王瞳感謝每個給予愛護、支持與鼓勵的人，對她來說就如同雨後太陽般溫暖，精力了風風雨雨，領悟了一切：「今天的信心不夠明天用⋯沒有一個人是完美的但必須要在每次臨到的環境中學習、然後長大！不能總是當個吃奶的孩子呀⋯⋯對吧？」

王瞳給人總是活潑開朗的形象，但其實她也只是心思細膩的小女人，「淚水因著陽光折射而閃耀著⋯對不起被風波波及到的人⋯我的確有許多可以修正改進的地方，我也會藉此將其化為動力在事業上衝刺，也希望大家可以高抬貴手與貴，給予當事者一些空間跟餘地。」

最後，王瞳感謝了工作夥伴的信任和家人的支持外，也特別說：「最後要謝謝艾成。」



▲王瞳臉書全文。（圖／翻攝自王瞳臉書）