陸劇情侶檔爆分手！　「兩度合作狂灑糖」戲外鬧不合…2男神躺槍

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈又爆出明星情侶分手了！網路預告26日將有一對金童玉女感情告急，同時出現打油詩「兩度合作生情愫」，暗示因拍戲生情，立即引發眾人聯想，多對螢幕CP因此躺槍。

▲陸劇情侶檔爆分手，許凱和白鹿、李宏毅和趙露思被網友瘋猜。（圖／翻攝自微博）

娛樂公眾號《八卦日爆社》曬出剪影圖，長髮妹身後有位高挑男子，透露金童玉女感情告急，打油詩描述：「兩度合作生情愫，感情不合又惱怒。古裝男女灑糖多，現實二人鬧不和（合）。」同時預告周五將會有完整爆料，據悉，爆料公眾號疑似「中國第一狗仔」卓偉持有，因此格外受到關注。

請繼續往下閱讀...

▲剪影曝分手事件男女主角身高差，預告周五揭曉。（圖／翻攝自微博）

打油詩中暗示「兩度合作」，令眾人立刻聯想到許凱和白鹿，因為兩人連續合作《招搖》、《烈火軍校》，被拍到進女方香閨，更被挖出劈腿，遭前女友大金指控家暴等。不過兩人隸屬同一家經紀公司，對外一直表示僅是同事。

▲打油詩暗指分手情侶檔合作過2次。（圖／翻攝自微博）

▲許凱、白鹿合作《招搖》傳緋聞。（圖／翻攝自微博）



▲許凱、白鹿合作《烈火軍校》。（圖／翻攝自微博）



另一對受到矚目的是21歲網路劇男神李宏毅，他和20歲趙露思連續合作2部古裝劇《青囊傳》、《天雷一部之春花秋月》，被拱為新一代螢幕情侶。不過兩人從未爆出熱戀，部分網友從剪影身高差推測，也因此成了八卦CP之一。

▲李宏毅、趙露思合作《青囊傳》。（圖／翻攝自YouTube）

▲李宏毅、趙露思合作第二次，另一部是《天雷一部之春花秋月》。（圖／翻攝自微博／李宏毅）