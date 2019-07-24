閃爆！休傑克曼路上背起大13歲老婆　低頭露超甜燦笑

記者陳芊秀／綜合報導

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）美國時間22日現身比佛利山莊，一個動作閃爆全球！他和大13歲的老婆黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）走在路上，還突然把太太背著走，邊背邊笑甜蜜破表。

▲休傑克曼和妻子戴博拉結婚23年依舊甜蜜。（圖／翻攝自IG／休傑克曼）

現年50歲的休傑克曼被拍到和家人一起外出，這天晚上帶愛妻、女兒和朋友相聚。而他在回飯店的路上，突然決定把老婆背在背上走，還一邊和女兒玩遊戲，脖子被老婆環抱，低頭露出燦爛笑容，老婆也忍不住笑出來。

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▲休傑克曼帶妻子戴博拉、女兒和友人外出。（圖／CFP）

▲休傑克曼回飯店路上，突然決定背起老婆戴博拉，邊背邊低頭燦笑。（圖／CFP）



休傑克曼和黛博拉李佛尼斯結婚23年，相識相愛的故事也宛如電影劇情。兩人因為演出澳洲電視劇《Correlli》相識，他當時是27歲、沒有知名度的小演員，女方則是大明星，就在苦惱不知道怎麼打招呼時，對方主動摘下墨鏡過來握手問好，因此立刻留下好感。他隨後主動告白追求，兩人1996年結婚，到現在仍恩愛如熱戀情侶。

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