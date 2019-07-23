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國中小制服解禁倒數！　宋達民、洪百榕轟台灣教育「大人在取悅討好孩子」

記者陳芊秀／綜合報導

國中小學生必穿制服的規定即將解禁！教育部正在研訂相關規範，國中小學生服儀不再算是「管教」事項，未來可自由混搭制服和運動服，或穿學校認可的班服、社服。而新規範最快108學年上路，引發各界熱烈討論，其中藝人夫妻宋達民、洪百榕直言批評：「我全力支持『維持校園穿制服』的制度！」

▲▼國中小制服即將解禁，宋達民、洪百榕批評「教育越來越失敗！」（圖／翻攝自臉書／宋達民和洪百榕愛的粉園）

▲國中小制服即將解禁，宋達民、洪百榕批評「教育越來越失敗！」（圖／翻攝自臉書／宋達民和洪百榕愛的粉園）

宋達民、洪百榕共同經營粉絲專頁，23日發文表態，支持校園應維持穿制服制度，並寫道：「教育為什麼會越來越失敗，就是因為大人在取悅討好孩子們，他們想要什麼就給什麼！不是這樣的！」夫妻倆認為穿制服可以訓練孩子順服在學校的權柄下，不要自由過頭，也建立責任感和榮譽感。

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此外，宋達民和洪百榕擔憂開放便服，會讓孩子開始買衣服、注重外在，甚至產生比較心態，再加上安全考量，「如果沒有制服，怎麼去辨認學生及校外人士呢？」

▲▼國中小制服即將解禁，宋達民、洪百榕批評「教育越來越失敗！」（圖／翻攝自臉書／宋達民和洪百榕愛的粉園）

▲宋達民、洪百榕認為制服解禁後，擔憂孩子會為了便服，產生比較心態。（圖／翻攝自臉書／宋達民和洪百榕愛的粉園）

宋達民和洪百榕夫妻時常關心教育時事，對國中小制服解禁持不同意見，激動批評「教育為什麼會越來越失敗，就是因為大人在取悅討好孩子們……」，發文湧入430多則留言，網友回應「什麼都說是尊重自由，造成愈來愈難管教，我實在很擔憂未來的台灣」，另一派網友認為，學生仍是穿學校規定的班服，新訂規範沒有提到穿便服，對此夫妻倆則認為「把權柄給了學生」、「每班都不一樣，而且如果是任何時候可以自行決定穿，也許又有多款，那也是『亂』」，贊成反對意見討論相當熱烈。

▲▼宋達民和洪百榕支持學校維持制服規定，網友各自表達贊成、反對意見。（圖／翻攝自臉書／宋達民和洪百榕愛的粉園）

▲宋達民和洪百榕支持學校維持制服規定，網友各自表達贊成、反對意見。（圖／翻攝自臉書／宋達民和洪百榕愛的粉園）

▲▼宋達民和洪百榕支持學校維持制服規定，網友各自表達贊成、反對意見。（圖／翻攝自臉書／宋達民和洪百榕愛的粉園）

▲網友認為新規範制服是混搭班服，贊成有混搭班服。（圖／翻攝自臉書／宋達民和洪百榕愛的粉園）

【宋達民和洪百榕愛的粉園臉書全文】

我全力支持「維持校園穿制服」的制度！
教育為什麼會越來越失敗，
就是因為大人在取悅討好孩子們～
他們想要什麼就給什麼！
不是這樣的！
穿制服是要訓練他們順服在學校的權柄底下，不要自由過頭了！也是建立孩子的責任感和榮譽感！
還有，最重要的是...........開放便服他們就開始一直買衣服，注重外在，甚至因為不成熟落入比較心態，回家盧爸媽～真的很不ok！
還有安全考量，如果沒有制服，怎麼去辨認學生及校外人士呢？

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