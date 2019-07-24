「李奧納多+小布」男神下凡同框受訪 聖地牙哥動漫展《好選喆》熱鬧直擊！

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。



記者王筱筑／綜合報導

今天上午11點首播的《星光好選喆》要帶愛觀眾們一起探索，今夏最潮最具話題性的娛樂焦點！首先不可錯過的是好萊塢鬼才導演昆汀塔倫提諾最新執導作品《從前，有個好萊塢》，卡司集結多位好萊塢演技派巨星，由李奧納多狄卡皮歐與布萊德彼特兩大「天菜男神」領銜，「小丑女」瑪格羅比、達科塔芬妮、艾爾帕西諾等一線大咖齊聚一堂飆戲，這部片從開拍消息一出就獲得全球影迷高度關注與期待，即將在全球上映前夕，《星光好選喆》也特地飛往美國洛杉磯專訪，看看這部「寫給好萊塢的一封情書」的電影，對導演及李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比而言分別代表什麼字？以及與李奧納多繼《華爾街之狼》再續前緣的瑪格羅比，這次詮釋新角色，在某些「細節」上下足功夫？節目中要帶給大家第一手的大咖雲集精彩專訪！

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▲《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特兩大男神首度世紀合作。（圖／双喜提供）



Netflix即將在下月推出最勁爆、最大尺度的原創日劇《AV帝王》！從日本小說「全裸監督-村西波傳」改編而成，由日本實力派偶像山田孝之主演，他精湛詮釋這位在80年代情色產業最發達時期，呼風喚雨的前衛日本AV導演村西透波，將他瘋狂的前半生真實呈現。山田孝之為拍攝這部18禁影集，特地看了許多A片「觀摩」，更與村西透波本村相見歡？不過他也大嘆尚未有實際觀摩AV片場的機會，因此超期待第二季來臨？《AV帝王》男主角山田孝之，和另外兩位男主演滿島真之介和玉山鐵二接受專訪時尺度也大開，更多有趣又爆笑的問答都在《星光好選喆》專訪中。

▲ Netflix超尺度影集《AV帝王》男主角山田孝之、玉山鐵二、滿島真之介接受專訪。（圖／《星光好選喆》）



一年一度於美國聖地牙哥舉辦的「SDCC聖地牙哥動漫展」來了！開展期間漫威在「漫威電影宇宙第4階段」計畫發佈會中，公布多項電影影集計畫，以及湯姆克魯斯在開幕日出席睽違33年的《捍衛戰士》續集記者會，相信全球影迷都相當期待未來更多精彩作品釋出，《星光好選喆》也將帶大家到熱鬧非凡的動漫展現場直擊，包括體驗漫威攤位上的「鋼鐵人虛擬實境遊戲」、漫威粉絲活動、《星際大戰9》預告、《牠2》桌遊，以及訪問來自各地、扮成各式造型的Coser，人潮滿滿又令人大開眼界的年度盛會不容錯過！

▲「SDCC聖地牙哥動漫展」展場人山人海，湧進全球粉絲朝聖。（圖／記者謝盛帆攝）



國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周三上午11點首播，隔週一下午14點重播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《MIB星際戰警》專用的超威風「一閃消除記憶」原子筆，另外還有《寵物當家》的毛小孩可愛領結，只要在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼《從前，有個好萊塢》男神女神大咖雲集精彩專訪，請鎖定《星光好選喆》。