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全球城市小姐半決賽出爐　木熙衣鼓勵學弟妹：展現自己

記者許逸群／台北報導

2019第十四屆「全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使」台灣高雄賽區半決賽20日在高雄正修科技大學舉行，理事長張如君今年特地選在高雄辦比賽，迴響超出預期，参賽者非常踴躍，經過激烈競爭，半決賽選出24位城市小姐和10位城市先生進入8月3日舉行的總決賽。

▲全球城市小姐高雄賽區半決賽。（圖／(中華全球城市選拔協會提供）

▲身為藝人的高雄賽區主席木熙衣鼓勵學弟妹。（圖／(中華全球城市選拔協會提供）

張如君創辦的中華全球城市選拔協會今年特別以「愛與包容文旅城市」為主題，與正修科技大學聯合主辦。20號舉行的半決賽，選手們必須通過自選服裝展示、才藝比拼、城市主題介紹等環節的激烈角逐，最終24位佳麗和10位先生入圍總決賽。8月3日將在高雄漢來巨蛋舉行。

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▲全球城市小姐高雄賽區半決賽。（圖／(中華全球城市選拔協會提供）

▲選美教母張如君與正修科大校長龔瑞璋。（圖／(中華全球城市選拔協會提供）

張如君表示，大賽已經成為兩岸以及國內外文旅和經貿交流的時尚載體，期待台灣賽區弘揚台灣人文旅游文化精髓，為推動台灣的繁榮發展搭建美麗時尚的橋樑。高雄賽區主席木熙衣本身就是全球城市小姐選美冠軍，發行多張專輯也主演電影，她鼓勵學弟學妹勇敢展現自己，完成夢想！

高雄文化研究學會理事長、正修科技大學校長龔瑞璋表示，全球城市小姐大賽台灣半決賽選擇在正修科技大學舉辦，學校鼓勵學生參與選拔，展示個人突出才藝，通過參與活動實戰，將學校的教育和學生所學來幫助學生學習與成長，展現學子朝氣和青春活力。

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