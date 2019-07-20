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快訊／賴冠霖單方面向CUBE娛樂提出解約：希望單獨活動

記者吳孟庭／綜合報導

從南韓團體Wanna One發跡的賴冠霖驚傳主動提出和經紀公司解約，根據韓媒報導，賴冠霖單方面向CUBE娛樂提出合約無效，希望能獨自活動。公司已證實消息屬實，表示收到賴冠霖提出的解約內容證明，會在稍後發表立場。

▲賴冠霖11日在香港舉行見面會。（圖／翻攝自賴冠霖微博）

▲賴冠霖無預警提出解約。（圖／翻攝自賴冠霖微博）

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根據南韓媒體《spotvnews》報導，賴冠霖向CUBE娛樂公司單方面告知要解除合約，提出了解約的「內容證明書」，根據相關人士透露，「賴冠霖向CUBE娛樂通報了合約終止的內容證明，希望未來能獨立活動。」

CUBE娛樂也向《spotvnews》證實消息屬實，「確實收到了賴冠霖送來的內容證明，將會在稍後發表正式官方立場。」

賴冠霖2017年以CUBE娛樂練習生之姿，參加選秀節目《Produce 101》第二季，後來人氣高漲，順利入選成為Wanna One的一員。雖然Wanna One團體合作已到期，成員們皆分道揚鑣，賴冠霖一邊參與大陸的活動，前陣子還和師兄PENTAGON的禹奭組成「禹奭X冠霖」雙人組合闖蕩歌壇，突然要求解約，令粉絲感到衝擊！

▲▼賴冠霖見面會。（圖／記者張一中攝）

▲賴冠霖之前還來台舉辦見面會。（圖／記者張一中攝）

而這也是Wanna One成員第二名與所屬公司鬧出合約紛爭。Wanna One第一名入選的人氣王「姜丹尼爾」，才因為合約問題與公司對簿公堂，日前終於塵埃落定，他成立一人經紀公司，也宣布會在新加坡與香港舉辦粉絲見面會。而現在賴冠霖也爆出要解約，更讓資深粉絲想到當年EXO中國籍成員接連單方面提出解約，一個個離開的悲慘回憶。

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賴冠霖, Wanna One, 日韓風

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