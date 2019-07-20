網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

記者李湘文／綜合報導

網路紅人「波特王 Potter King」以搭訕影片走紅，但其實除了經營YouTube之外，也營運著自己的品牌公司，事業跨足多方。然而他最近因為官司糾紛，受到輿論爭議，還被網友爆「背景很硬，要錢有錢，要權有權」，無奈出面解答真相。

▲波特王被網友指「背景很硬」。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

波特王經營YouTube頻道3年，如今已擁有86萬臉書粉絲，但除了拍攝搞笑影片、分享工作狀況之外，鮮少談及私生活和家人。近期卻有網友在其它臉書粉絲團留言，聲稱波特王是學、商二代，「親戚是教授或老師，爺爺是商人，背景很硬，要錢有錢，要權有權。」

請繼續往下閱讀...

對此，波特王截圖自嘲：「為各位示範一下，什麼叫人紅是非多。」他難得透露自己的家庭背景，從小父母就不在了，「我是阿嬤帶大的，你說我第二代？我背景很硬？」他大呼「林北靠自己啦」，否認了所謂的富二代說法。

▲波特王透露家庭狀況。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

對於近日官司糾紛造成的議論，波特王也發文吐露無奈心情，坦言看到許多誤會、謾罵言論，一開始非常躁鬱、難過，還試圖親自跟網友溝通，但後來發現有些人就是不管你怎麼說，「最後我突然就覺得，我怎麼會期待他們能理解我呢？多數人本來就是當笑話在看，因為跟他們一點關係都沒有。」想通這點之後，他突然就放下了負面情緒，豁達表示不會再吵：「證據我都擺在那，不信的就隨他們去吧。」

▲波特王回應輿論。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）