記者洪文／綜合報導

以色列旅法導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）新片《出走巴黎》（Synonymes）獲得柏林影展金熊獎，片中居然有獻給台灣觀眾的彩蛋。原來他曾在2015年受台北電影節之邀來到台灣，回到以色列之後仍念念不忘，因此特別安排台灣女子片中高唱「馬賽曲」一場戲，呼應自己移民法國的心境。

▲《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



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那達夫拉匹在拍攝這部新作《出走巴黎》力排眾議，將「台灣」納入其中。他在片中一場法國移民課上，唯一安排台灣女演員引吭發聲，還搶在湯姆梅西耶高唱法國國歌「馬賽曲」前先唱，一句自介「我來自台灣」，不僅讓觀眾心頭一震，也讓台灣與今年柏林影展金熊獎巧妙結緣。

事實上，那達夫拉匹2015年以第二部電影《吾愛吾詩》，勇奪台北電影節「國際新導演競賽」最佳影片大獎。一直將台灣視為幸運地的他，原本打算來台參加本屆台北電影節，並宣傳他獲得金熊獎的電影《出走巴黎》（Synonymes）卻因行程喬不定、拖到最後時刻只得作罷。

曾在巴黎攻讀文學碩士的導演那達夫拉匹，在《出走巴黎》將自己在異鄉格格不入的孤獨感全數寫入，電影今年二月在柏林首映，全片奇幻、醒世又深具哲學意境，令法國影后茱麗葉畢諾許領軍的評審團意猶未盡，決定頒給它最佳影片金熊獎。

《出走巴黎》將於7月26日在台上映。