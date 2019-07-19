ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

記者李湘文／綜合報導

YouTuber趴痞（Puppy）經營頻道1年多，以分享當兵心情的影片最受觀眾歡迎，最近為了尋找25年沒見的親生父親，特地踏上旅途，並透過一系列影片記錄過程。他憑著舊有的戶籍資料，一路從台北找到屏東，幾度尋訪落空後，終於順利見到住在豪宅裡的爸爸，有了25年第1次的父子對話，感人過程吸引上萬觀眾，意外大紅！

▲趴痞尋找25年沒見的生父。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

▲趴痞尋找25年沒見的生父，並透過影片記錄，引起網友關注。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

趴痞自7月初開始更新《尋父之旅》影片，記錄從北到南尋找爸爸的足跡。他剛出生3個月就經歷父母離異，25年來從未見過親生爸爸，原本並不覺得有什麼關係，直到不久前，第1次聽媽媽說起離婚前的事，才突然對爸爸產生強烈好奇心，「我從來沒有看過他，他也從來沒找過我，我也已經習慣這種沒有老爸的生活，但是此時此刻，我非常想要見他一面。」

請繼續往下閱讀...

▲趴痞尋找25年沒見的生父。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

▲趴痞到各個戶籍地址探訪，試著尋找爸爸。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

為此，趴痞以直系親屬身分，到戶政事務所查詢爸爸曾登記的戶籍地址，發現光台北市、新北市地區就有3處，還有1個地址則是位於屏東。他先逐一探訪北部的地址，卻一無所獲，就連最新登記的住處都已經4、5年沒人住，只好把希望放在僅剩的屏東地址上，買了1張高鐵票，就從台北直奔南部。

▲趴痞尋找25年沒見的生父。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

▲趴痞在北部尋父失敗。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

幸運的是，趴痞循線找到屏東地址後，發現該處住戶就是自己的嬸嬸、堂弟，在對方給予的線索之下，終於得知爸爸現在住處，也意外得知對方已跟大陸「富豪榜前500名」的千金再婚，如今住在豪宅裡。所幸生父並未排斥他，但聽到趴痞說「我是你兒子」，還是顯得有些驚慌失措，連問「你怎麼找到我的」、「媽媽呢」、「你現在住哪裡」，之後才跟他約了個時間，再次好好談話。

▲趴痞尋找25年沒見的生父。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

▲趴痞在屏東找到25年沒見過的爸爸。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

趴痞跟爸爸深入談話，但因為已經25年沒見，而且也各有各的生活，難免有些尷尬，雖然稍微聊了一下現況，卻也不知道未來該不該繼續聯絡。他坦言：「我活到現在，完全沒有老爸這個概念，直到昨天才第一次跟你見面，講直一點，老爸這個東西，在我的生命裡已經是可有可無的存在了。」但依然跟爸爸深入對談，一起討論未來該怎麼做。

雖然趴痞尚未把《尋父之旅》全部上傳，但已經吸引大量網友「追進度」，短短不到2週就累積60萬觀看次數。雖然有觀眾批評爸爸對兒子不聞不問25年，但也有人認為每個家庭都有各自的問題，外人無法了解，只需要給予祝福和鼓勵就好。

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

推薦閱讀

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

13歲Elly登時尚雜誌！　小S耐心陪在旁「整理造型」影片曝光…粉讚：慈母大爆發

13歲Elly登時尚雜誌！　小S耐心陪在旁「整理造型」影片曝光…粉讚：慈母大爆發

「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍

「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

13歲Elly登時尚雜誌！　小S耐心陪在旁「整理造型」影片曝光…粉讚：慈母大爆發

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

趴痞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 碧昂絲為《獅子王》打造全新單曲！　「重要人物」驚喜客串MV
  2. 這群人展榮認：很不會玩狼人殺！　上《娛百》超怕被罵
  3. 在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」
  4. 《101》淘汰前夕⋯20人最後合唱　「催淚歌詞」全場爆哭
  5. 歷代最暖心國民代表！全場呼喊「李棟旭」他哽咽說不出話
  6. 25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景
  7. 昆凌親揭第三胎計劃！　曝和周杰倫「這樣過七夕」甜炸
  8. 展榮展瑞家中驚見「大量黑影」往廁所衝！　法師一看揭超毛原因
  9. 自閉症育幼院童不敢進戲院！《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》暖心舉辦公益放映
  10. 有洋蔥！沒名氣導演來台被肯定　4年後新片加入1句台詞「讓台灣被世界看見」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366