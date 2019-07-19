25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

記者李湘文／綜合報導

YouTuber趴痞（Puppy）經營頻道1年多，以分享當兵心情的影片最受觀眾歡迎，最近為了尋找25年沒見的親生父親，特地踏上旅途，並透過一系列影片記錄過程。他憑著舊有的戶籍資料，一路從台北找到屏東，幾度尋訪落空後，終於順利見到住在豪宅裡的爸爸，有了25年第1次的父子對話，感人過程吸引上萬觀眾，意外大紅！

▲趴痞尋找25年沒見的生父，並透過影片記錄，引起網友關注。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

趴痞自7月初開始更新《尋父之旅》影片，記錄從北到南尋找爸爸的足跡。他剛出生3個月就經歷父母離異，25年來從未見過親生爸爸，原本並不覺得有什麼關係，直到不久前，第1次聽媽媽說起離婚前的事，才突然對爸爸產生強烈好奇心，「我從來沒有看過他，他也從來沒找過我，我也已經習慣這種沒有老爸的生活，但是此時此刻，我非常想要見他一面。」

請繼續往下閱讀...

▲趴痞到各個戶籍地址探訪，試著尋找爸爸。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

為此，趴痞以直系親屬身分，到戶政事務所查詢爸爸曾登記的戶籍地址，發現光台北市、新北市地區就有3處，還有1個地址則是位於屏東。他先逐一探訪北部的地址，卻一無所獲，就連最新登記的住處都已經4、5年沒人住，只好把希望放在僅剩的屏東地址上，買了1張高鐵票，就從台北直奔南部。

▲趴痞在北部尋父失敗。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

幸運的是，趴痞循線找到屏東地址後，發現該處住戶就是自己的嬸嬸、堂弟，在對方給予的線索之下，終於得知爸爸現在住處，也意外得知對方已跟大陸「富豪榜前500名」的千金再婚，如今住在豪宅裡。所幸生父並未排斥他，但聽到趴痞說「我是你兒子」，還是顯得有些驚慌失措，連問「你怎麼找到我的」、「媽媽呢」、「你現在住哪裡」，之後才跟他約了個時間，再次好好談話。

▲趴痞在屏東找到25年沒見過的爸爸。（圖／翻攝自YouTube／趴痞Puppy）

趴痞跟爸爸深入談話，但因為已經25年沒見，而且也各有各的生活，難免有些尷尬，雖然稍微聊了一下現況，卻也不知道未來該不該繼續聯絡。他坦言：「我活到現在，完全沒有老爸這個概念，直到昨天才第一次跟你見面，講直一點，老爸這個東西，在我的生命裡已經是可有可無的存在了。」但依然跟爸爸深入對談，一起討論未來該怎麼做。

雖然趴痞尚未把《尋父之旅》全部上傳，但已經吸引大量網友「追進度」，短短不到2週就累積60萬觀看次數。雖然有觀眾批評爸爸對兒子不聞不問25年，但也有人認為每個家庭都有各自的問題，外人無法了解，只需要給予祝福和鼓勵就好。