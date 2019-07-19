Super Junior D＆E終於結婚了！　官方影片「公開結婚儀式」…網賀：新婚快樂

記者古靜兒／綜合報導

南韓天團Super Junior成員們感情很好，還會組成不同的小分隊，另外再發專輯造福粉絲。小分隊之一D&E的成員銀赫和東海，早前在演唱會上可愛互動，被官方製作成幕後花絮影片上傳到YouTube，被粉絲笑說根本是官方認證的CP。

▲銀赫和東海感情很好，被粉絲稱為「赫海CP」。（圖／翻攝自Facebook、Instagram／슈퍼주니어(Super Junior)、eunhyukee44）

Super Junior D&E是出了名的感情好，還被粉絲稱為「赫海CP」，早前在香港舉辦《The DnE》亞洲巡迴演唱會，當中散發粉紅泡泡的互動，更被幕後團隊製成影片上傳到YouTube頻道。在影片的「前情提要」中，東海終於將隱藏已久的心意傳達出去，而銀赫也接受了他的心，之後影片左上角字幕還換成「Super Junior D&E 公開結婚儀式」，簡介也寫上了「恭喜兩人喜結連理」，用心程度讓粉絲笑說幕後團隊超有誠意。

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▲銀赫和東海感情很好，被粉絲稱為「赫海CP」。（圖／翻攝自YouTube／!t Live）

事實上，影片內容是Super Junior D&E演唱會上的小插曲，當時他們看見台下有粉絲準備了新娘花環，然而2個人都不想戴，因此用猜拳決定，輸的那人要收下粉絲的禮物，才會在影片中誕生這樣的「名場面」。

▲銀赫和東海因為都不想戴新娘花環，所以用猜拳方式決定誰要戴。（圖／翻攝自YouTube／!t Live）