記者陳芊秀／綜合報導

日本星二代藝人紅蘭是草刈正雄的大女兒，繼承老爸混血高顏值，更擁有火辣身材，入行當模特兒深具人氣，並且是各大綜藝節目常客。她2018年7月19日宣布懷孕，和音樂人RYKEY沒有登記結婚，但是屬於「事實婚」關係，沒想到17日爆出「想離婚！」

▲紅蘭是草刈正雄大女兒，身材火辣，今爆出遭男友家暴。（圖／翻攝自日網thetv、紅蘭IG）

據日媒《Daily新潮》報導，RYKEY於7月4日晚間7:40分左右，因為爆打20多歲及30多歲男性導致受傷，被以現行犯逮捕，而且挨打的男子是紅蘭的經紀人和工作人員。他3年前也因為家暴紅蘭登上新聞版面，更被發現吸毒，服刑1年後重返音樂圈。

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紅蘭和RYKEY交往4年，並生下孩子，過去在電視節目中曬恩愛，令觀眾印象深刻。但是她坦言很早就想分手，而且每天都在男方的暴力威脅，尤其說到：「他拿菜刀對著我，還把手機砸壞3次，直接破壞家中的東西，爆怒還飆髒話，言語上的暴力實在太痛苦了。」

▲紅蘭為RYKEY未婚生子，過去在節目中曬恩愛，如今坦言：「他拿菜刀對著我。」（圖／翻攝自IG／RYKEY、紅蘭）

草刈正雄現年66歲，美日混血因此五官深邃，年輕時出道帥翻全日本，至今仍擁有男神氣場，還有精湛演技，代表作包括《篤姬》、《民王》、《真田丸》和現在播出中的《夏空》，人氣和知名度都非常高。他的演藝事業一帆風順，私下則以為大女兒紅蘭早和男友登記結婚，如今女兒接受訪問爆料「事實婚」關係，原本放心的狀態又要開始擔心了。

▲草刈正雄以為女兒早已登記結婚，但是女兒受訪時透露是事實婚（未登記）狀態。（圖／翻攝自日網thetv、紅蘭IG）