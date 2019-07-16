王嘉爾運動濕透「脫到剩緊身褲」！　粉絲往下瞄…羞爆：身材太好

記者李湘文／綜合報導

韓男團「GOT7」在南美舉辦巡迴演唱會，成員王嘉爾（Jackson）卻因為食物中毒，導致演出中身體不適、突然脫隊下台，令粉絲擔心。不過，他事後馬上發文報平安，16日也PO出在健身房運動的照片，向大家證明自己真的沒事，卻因為身材實在太養眼，反而害粉絲再度暴動啦！

▲王嘉爾因為食物中毒，身體不適，中途離開墨西哥演唱會。（圖／翻攝自推特／GOT7Official）

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王嘉爾16日在社群平台發文：「好了，吃藥了，OK了！」並表示「我回來了，別擔心」，附上健身房裡拍的全身照，大方秀出結實的上身肌肉。原本報完平安就要去睡覺，但他不適應南美時差，嚴重失眠，乾脆又PO出另一支影片，同樣裸著上半身，進行最近流行的「踢瓶蓋挑戰」，毫不保留地放送好身材。

▲王嘉爾好身材讓粉絲害羞。（圖／翻攝自微博／王嘉爾）

▲王嘉爾瓶蓋挑戰。（圖／翻攝自王嘉爾Instagram）

雖然王嘉爾的原意只是報平安、打發失眠時間，但難得PO出這麼養眼的照片，還是讓粉絲大呼受不了！眾人暴動「身材太好了吧」，更直呼褲子緊得讓人害羞，「答應我下次不要穿這麼緊的褲子」、「我懷疑你在開車」、「下次可以換條寬鬆一點的褲子嗎」，甚至群起幫他P圖「穿衣服」。

有趣的是，不只粉絲不敢看露肌肉的王嘉爾，藝人好友白敬亭也忍不住吐槽：「這就是你不穿衣服的理由嗎？」王嘉爾連忙跳出解釋：「大哥，你來一下，你就知道這健身房有多熱，衣服濕成濕毛巾一樣滴水，怎麼穿？」但說著說著，話鋒一轉，「當然，嗯，也有一點點你說的成分，認」，笑翻粉絲。