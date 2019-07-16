ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王嘉爾運動濕透「脫到剩緊身褲」！　粉絲往下瞄…羞爆：身材太好

記者李湘文／綜合報導

韓男團「GOT7」在南美舉辦巡迴演唱會，成員王嘉爾（Jackson）卻因為食物中毒，導致演出中身體不適、突然脫隊下台，令粉絲擔心。不過，他事後馬上發文報平安，16日也PO出在健身房運動的照片，向大家證明自己真的沒事，卻因為身材實在太養眼，反而害粉絲再度暴動啦！

▲王嘉爾脫到剩緊身褲。（圖／翻攝自推特／GOT7Official）

▲王嘉爾脫到剩緊身褲。（圖／翻攝自推特／GOT7Official）

▲王嘉爾因為食物中毒，身體不適，中途離開墨西哥演唱會。（圖／翻攝自推特／GOT7Official）

請繼續往下閱讀...

王嘉爾16日在社群平台發文：「好了，吃藥了，OK了！」並表示「我回來了，別擔心」，附上健身房裡拍的全身照，大方秀出結實的上身肌肉。原本報完平安就要去睡覺，但他不適應南美時差，嚴重失眠，乾脆又PO出另一支影片，同樣裸著上半身，進行最近流行的「踢瓶蓋挑戰」，毫不保留地放送好身材。

▲王嘉爾脫到剩緊身褲。（圖／翻攝自微博／王嘉爾）

▲王嘉爾好身材讓粉絲害羞。（圖／翻攝自微博／王嘉爾）

▲王嘉爾脫到剩緊身褲。（圖／翻攝自王嘉爾Instagram）

▲王嘉爾瓶蓋挑戰。（圖／翻攝自王嘉爾Instagram）

雖然王嘉爾的原意只是報平安、打發失眠時間，但難得PO出這麼養眼的照片，還是讓粉絲大呼受不了！眾人暴動「身材太好了吧」，更直呼褲子緊得讓人害羞，「答應我下次不要穿這麼緊的褲子」、「我懷疑你在開車」、「下次可以換條寬鬆一點的褲子嗎」，甚至群起幫他P圖「穿衣服」。

有趣的是，不只粉絲不敢看露肌肉的王嘉爾，藝人好友白敬亭也忍不住吐槽：「這就是你不穿衣服的理由嗎？」王嘉爾連忙跳出解釋：「大哥，你來一下，你就知道這健身房有多熱，衣服濕成濕毛巾一樣滴水，怎麼穿？」但說著說著，話鋒一轉，「當然，嗯，也有一點點你說的成分，認」，笑翻粉絲。

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

推薦閱讀

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？

郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

D.O.軍裝照曝光！根本《與神同行》劇照　網驚：拜託不要讓他拿槍！

D.O.軍裝照曝光！根本《與神同行》劇照　網驚：拜託不要讓他拿槍！

獨家／分手美國男友1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

獨家／分手美國男友1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞

蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林立洋登記結婚！　雙喜臨門「20年鐵粉今天變老婆」：嚮往了好久

林立洋登記結婚！　雙喜臨門「20年鐵粉今天變老婆」：嚮往了好久

《復仇者4》明星再度集結！漫威宣布「We Love You 3000」9個城市巡迴

《復仇者4》明星再度集結！漫威宣布「We Love You 3000」9個城市巡迴

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

言承旭緊摟她「聞髮香」爆秘戀　安心亞誠實回應「兩人關係」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

D.O.軍裝照曝光！根本《與神同行》劇照　網驚：拜託不要讓他拿槍！

獨家／分手美國男友1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林立洋登記結婚！　雙喜臨門「20年鐵粉今天變老婆」：嚮往了好久

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王嘉爾, GOT7

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 羅晉完成「唐嫣吩咐」偷放閃！　曝私下對話內容甜炸
  2. 24歲中性男星是導演親兒！「可男可女」風格前衛時尚圈愛死他
  3. 藍雅芸改名「藍甯彤」求運勢　尋2年算命都得結論：別再為別人活
  4. 希望姐姐多愛自己一點！　大S聽完「他的真心話」淚崩
  5. 獨家／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月
  6. 神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定
  7. 郭美美坐牢5年出獄了！　素顏無P現身「臉圓一圈」…網傻眼：哪位？
  8. 男偶像跑步回家⋯警察在跟「另一個他說話」　私生飯躲家門口睡2個月
  9. 蔡瑞雪「恐男症」22歲母胎單身！一次說清楚「放火、許凱皓」緋聞
  10. 《大時代》初登場被黃少谷襲胸　林玉書準備好了：放心碰吧！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366