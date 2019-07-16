記者洪文／綜合報導

《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）正在籌拍新片《巴比倫》（暫譯，Babylon），現在傳出將與艾瑪史東（Emma Stone）再度合作，而男主角可能是布萊德彼特（Brad Pitt）。由於該片朝向「R級」（限制級）尺度拍攝，消息一出許多網友暴動：「有床戲！」

▲艾瑪史東、《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷。（圖／達志影像／美聯社）



根據外媒《好萊塢報導》消息，導演達米恩查澤雷正在撰寫新片《巴比倫》劇本，知情人士透露，劇本多達180頁，拍攝預算訂在8000萬至1億美金，現有包括獅門影業、派拉蒙影業、Netflix等片商正在爭相競逐版權。

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據傳，《巴比倫》以無聲電影到有聲電影轉換期間的好萊塢片廠故事為背景，片中將有真實人物與虛構人物，其中一個角色是「IT Girl始祖」性感女神克拉拉伯恩（Clara Bow）預計將由艾瑪史東演出，不過她尚未正式簽約。

另外，根據外媒《Deadline》報導，《巴比倫》確定朝向「R級」（限制級）尺度拍攝，布萊德彼特已在洽談擔任男主角，不過他仍在考慮當中，跟艾瑪史東一樣尚未正式簽約。

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