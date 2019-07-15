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黃曉明帶小海綿商場打電動！　1家3口缺Angelababy…網目擊「紅衣女陪伴」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃曉明和老婆Angelababy日前驚傳婚變，為此發文「我也喜歡Baby」打臉謠言。夫妻倆結婚4年，時常被捕捉到甜密互動，最近則是同框次數大減，他近日被拍到帶兒子在商場打電動，身旁的女性不是老婆，再度引發外界好奇。

▲▼黃曉明和Angelababy結婚4年，最近常爆出婚變。（圖／翻攝自微博／黃曉明） 

▲黃曉明和Angelababy結婚4年，最近卻常被爆婚變。（圖／翻攝自微博／黃曉明、Angelababy）

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據網友曬出影片，黃曉明現身商場，帶兒子小海棉玩電動，對戰分數是14:0，完全沒在顧及父子情分，被笑虧「真是親爸。」他親自抱著兒子在商場中走動，除了工作人員圍繞，最靠近身邊的是一名紅衣服女性，被網友認出是媽媽張素霞，老婆Angelababy則並未同行。

▲▼黃曉明帶小海綿打電動。（圖／翻攝自微博／八組兔區組長）

▲黃曉明被網友目擊帶小海綿現身商場。（圖／翻攝自微博／八組兔區組長）

▲▼黃曉明帶小海綿打電動。（圖／翻攝自微博／八組兔區組長）

▲黃曉明帶小海綿打電動。（圖／翻攝自微博／八組兔區組長）

▲▼黃曉明帶小海綿打電動。（圖／翻攝自微博／八組兔區組長）

▲黃曉明身邊有紅衣女性陪伴。（圖／翻攝自微博／八組兔區組長）

愛妻的黃曉明給Angelababy一個世紀婚禮，2015年包下上海展覽中心當作結婚會場，娛樂圈超過一半的藝人好友全都到場祝福。他結婚誓言把老婆一輩子當公主疼愛，婚後也相當體貼，不過小倆口仍飽受謠言攻擊，此次被傳離婚，也透過工作人員駁斥，並發出警告：「如果再有下次就準備發律師函了。」

▲▼黃曉明身邊的女性是媽媽張素霞。（圖／翻攝自微博／八組天真妹）

▲黃曉明身邊的女性是媽媽張素霞。（圖／翻攝自微博／八組天真妹）

▲▼黃曉明身邊女性是媽媽。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

▲黃曉明和媽媽感情非常好。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

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關鍵字

黃曉明, Angelababy, BABY, 小海綿

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