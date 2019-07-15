新人歌手Sam Lin改編《愛你+不得不愛》　台下萬人叫翻！

▲Sam Lin在高雄開唱，首次登上萬人舞台 。（圖／Sam Lin Music提供）

記者關韶文／台北報導

Sam Lin日前受世界展望會之邀，在高雄巨蛋「飢餓三十」活動上演出新歌《把你交給我》及改編3分半的電音組曲，其中包含陳芳語《愛你》、潘瑋柏《不得不愛》、 Chainsmoker《Closer》、Ed Sheeran《Shape of you》等歌曲。

Sam Lin一登場，不少粉絲瘋狂拍下精彩畫面，上傳IG限時告白，而現場邊唱邊演奏小提琴、鋼琴，Sam Lin一出場便贏得全場萬人尖叫，許多台下的觀眾恰好也是Sam Lin的粉絲，相當陶醉其中。

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▲▼Sam Lin邀請歌迷一同拍攝MV 。（圖／Sam Lin Music提供）

值得一提的是，第一次在萬人前演出的Sam Lin，因活動安排關係，沒有彩排變直接上場演出，他不擔心自己的演唱、演奏，但對於台下觀眾的反應十分緊張，事後觀眾不斷地在社群上給他很棒的反應，讓他很開心。

此外，Sam Lin將於16日發布第一首創作單曲《把你交給我》MV，新歌已在KKBOX新歌單曲日榜上獲得第40名的好成績，這支MV從企劃、洽談場地、發動歌迷都由Sam Lin主導，對他來說，人生的第一首歌非常重要，所以特別希望支持他很久的歌迷可以一起參與，於是他在網路上發動報名，當天有50位歌迷一起到現場拍攝，相當熱鬧。