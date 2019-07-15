資深演員失蹤2周尋獲已斷氣！陳屍地點詭異　愛犬死在車上

記者吳孟庭／綜合報導

美國資深演員查爾斯萊文（Charles Levin）遺體陳屍荒野外被警方尋獲，他其實2周前就被家人通報失蹤，被發現時，他駕駛的車輛開進了車子難以進入的荒郊道路，車內也發現了他愛犬的屍體，警方搜尋數小時後確認附近一男性大體應該就是失蹤演員，但死亡之謎尚未揭曉。

▲資深演員失蹤2周尋獲已斷氣！（圖／翻攝自推特）

現年70歲的萊文已經退休，居住在奧勒岡州一偏鄉城鎮，7月8日他兒子因為聯絡不上父親好幾天而緊急尋人，家人朋友也在推特張貼尋人啟事，表示失聯時間要回溯至6月28日，父親說正在搬家，並公開他開的車種，以及最愛的巴哥犬「Boo Boo Bear」總是相伴其右，上週警方也發新聞廣搜。

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當時萊文兒子甚至公開喊話，「如果我爸正在聽，我希望他知道我非常擔心他，我想要和她說話，家人都非常想念、關心他，希望他可以安全回家。」

▲萊文總是與愛犬形影不離。（圖／翻攝自推特）

失聯2周後終於有所斬獲，週五（當地時間）警方與搜救小組根據通報電話限縮了搜尋區域，隔天即在一荒郊道路上發現萊文的車子，不過事件疑點重重，首先是車子開進了一個非常偏遠，幾乎無法進入的荒野道路上，車子疑似因地貌以至於無法前進。

警方走進車看，驚見萊文的愛犬屍體，不過在車子周遭卻不見人影，經過好幾個小時地毯式搜索後，最終在附近的陡峭地形一處找到一具男性屍體，被發現時已經死亡。警方表示遺體有很高的可能性就是萊文本人，但詳細身分結果以及死因將透過檢驗進一步確認。

萊文早年活躍於美國電視影集，演出過《紐約重案組（NYPD Blue）》、《鑽石女郎（Designing Women）》、《霹靂警探（Hill Street Blues）》、《歡樂單身派對（Seinfeld）》、《風雲女郎（Murphy Brown）》，演過的電影則有《安妮霍爾（Annie Hall）》、《橫掃千軍（The Golden Child）》。