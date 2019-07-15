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茄子蛋隔2年推出新專輯！　「3人組合再出發」搶各大榜單

記者關韶文／台北報導

金曲樂團茄子蛋時隔2年推出新專輯《我們以後要結婚》，首波主打暖心單曲《Happy!!! 運將情歌》推出後立刻攻佔各大排行榜，而MV找來蔡振南、黃鐙輝與巫建和組成的堅強演員陣容，攜手演出乘載責任的司機角色，配合細膩編曲及真摯歌聲，深入刻畫平實情感。

從首次挑戰跨年舞台、完成亞洲17城市巡演，到進軍美國音樂節演出，甚至多次重回小巨蛋演出，過去一年，茄子蛋累積豐富創作動能與歷練。全新台語專輯《我們以後要結婚》，講述即將邁入30歲的茄子蛋，體會更有能力面對承諾與責任的階段，卻已經和過去許下的承諾，擦身而過的過程。

▲▼茄子蛋。（圖／艾格普蘭特艾格有限公司提供）

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▲▼茄子蛋發行新專輯。（圖／艾格普蘭特艾格有限公司提供）

▲▼茄子蛋。（圖／艾格普蘭特艾格有限公司提供）

談及新專輯，茄子蛋表示籌備近9個月，吉他手阿任說：「新專輯的譜曲與樂器詮釋，有特別下功夫，特別加強情感表達和細節呈現。」希望透過音樂，表達更多深刻內容，刻畫出茄子蛋的不同樣貌。

首波主打單曲《Happy!!! 運將情歌》，以平實的觀察體悟，描述每個人都是司機，努力守護所愛的人、帶領著他們平安前進的故事，主唱阿斌描述，「運將象徵承擔家與責任的人，辛苦地載著後座那些幸福熟睡的人們。」由歌曲開頭的細語呢喃，轉變到激昂動人的齊聲喊唱，搭配細膩編曲，勾勒出低調卻無比深刻的情感。

MV故事由蔡振南飾演曾挑起家庭重擔，如今無力照顧自己的年邁父親；黃鐙輝是為家庭拚命工作，白天做粗工、晚上兼差開計程車的司機；巫建和以長照員的角色，從旁觀到參與這段父子責任承接的過程。吉他手阿德則表示，三人對情感層次的呈現與拿捏，「和我們討論編曲時的執著一樣，成果越看越感動。」

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