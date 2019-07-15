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專訪／「囂搞」畫6年沒人看　抱全部積蓄返台闖出名堂

記者許逸群／專訪

網路插畫家「囂搞」以可愛的畫風擬出特色鮮明的繪圖主角，日前推出首本畫作書籍《北鼻！你是我萬中選一的女人》，完成了他的目標之一。其實作者囂搞曾在國外求學與工作多年，當時只是用插畫當作日記，但逐漸發現商機，便在2015年帶著所有積蓄（約15萬台幣），毅然決然地回台灣全心投入。

▲▼網路插畫家囂搞專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼網路插畫家「囂搞」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼網路插畫家囂搞專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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「囂搞」在社群網站上擁有超過80萬名粉絲，但其時他起初只是用插畫當作日記，不在乎觀看人數，若仔細看他粉絲團初期的狀態，個位數讚的並不在少數。直到他開始製作動畫，發現觀看人數直線上升，更在2015年首度以「囂搞」賺取到收入，讓他又驚又喜，也決定辭去國外的工作，回到台灣。

囂搞10歲就跟著家人移民到多倫多，大學就讀印刷相關科系，畢業後從事過印刷與廣告工作，在這之間，他不斷在網路上釋出自己的畫作。但他無奈地說道：「5、6年後，發現很少人在看我的圖，沒人看覺得很灰心，但不管，我就是畫，就是心裡面一種熱情，我就是要繼續畫就對了。」

▲▼網路插畫家囂搞專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲囂搞本人是個玩具迷。（圖／記者湯興漢攝）

接觸動畫後，囂搞像是發現新大陸般，他的人氣直線飆升。直到2015年，他第一次以「囂搞」名義獲得廠商邀約，讓他決定拿著15萬的存款回台，給自己半年時間闖蕩，過程中也順利地逐漸奠定基礎。他笑說，曾跟廠商碰面時被問「你是經紀人嗎」，原來多數人還是以為他本人就是像畫中的矮肥「肉團」。

▲▼網路插畫家囂搞專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲囂搞的工作室給人相當溫韾且自在的感覺。（圖／記者湯興漢攝）

囂搞的畫圖題材多數來自生活周遭，時常會有人認為，畫中那個圓圓矮矮、露出肚臍與肚毛的角色就是他本人，事實上，所有角色都是代表他的不同面向。他說道：「囂搞已經脫離我了，他有自己的生命了，每個角色都有我的特色在裡面，像是厭世的『表妹』，這也是我的一部分，我也需要一個抒發點。」

▲▼網路插畫家囂搞專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲囂搞：我很好奇一件事，戴面具的插畫家跟粉絲合照時，會笑嗎？

囂搞在網路上畫了整整10年之久，直到前幾年才闖出名堂，「我給自己做好心理建設，因為已經吃過苦了，沒有想過放棄畫圖這件事 。」他的成功，並非他是會畫畫的愛情專家，而是貼近人群，「我不是專家，不會教你怎麼談練愛，但會發現大家戀愛有趣的事情都是一樣的。

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蕭搞, 網路插畫家

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