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獨家／NONO朱海君結婚六週年　許願「1+1=4」藏第二胎進度

記者蔡琛儀／台北報導

朱海君和老公NONO今天（12日）歡度結婚六週年，不過Nono前幾天到宜蘭錄製《綜藝玩很大》，昨晚才回到家，今天一早又為了《飢餓遊戲》外景前往韓國，工作馬不停蹄，夫妻倆的週年紀念只好在工作中度過。

▲▼朱海君,NONO。（圖／翻攝臉書）

▲朱海君和NONO今天在機場渡過結婚6週年紀念日。（圖／翻攝臉書／朱海君）

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朱海君透露，由於訂婚和結婚紀念日日期相近，因此她在上週就提前買好名牌墨鏡送給老公，今天她親自到桃園機場送老公出國，NONO還肉麻親了她的臉頰，問她有沒有想要的禮物，她打趣說想要買很多東西，讓NONO直呼：「那你只送我墨鏡，這樣我好不划算。」

她表示NONO其實是個非常浪漫的人，每年結婚紀念日都會準備禮物，送小禮物就放枕頭下，大禮物就會跟她玩起「尋寶遊戲」，像是3年前的紀念日一家三口到新加坡度過，Nono在她睡的枕頭上放了神秘小紙條，指引她到飯店大廳的某棵樹下去找禮物，她抱持著半信半疑的心情下樓，果然發現結婚禮物，讓她又驚又喜。

▲2018第29屆金曲獎朱海君 NONO NO妹。（圖／攝影中心）

▲朱海君去年金曲獎曾帶著老公NONO、女兒NO妹走紅毯。（圖／攝影中心）

朱海君也說，當時她覺得帶著女兒渡過結婚紀念日，「1+1=3的感覺特別有意義。」今年初她就放話要拼第二胎，期望明年的紀念日能夠是「1+1=4」，不過據了解目前她肚皮尚未傳出好消息。夫妻倆現在分頭忙工作，但仍計劃要在暑假抽空全家一起出去旅遊，朱海君雖年初才發過專輯，但也已開始要籌備下一張新專輯和商演、以及主持節目工作，平均每個月有6、7場演出。

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