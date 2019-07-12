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阿喜自洩「有對象」　恐婚原因曝光：我都會害怕

記者蔡琛儀／台北報導

林育品（阿喜）推出全新單曲《好好玩》，今天同樣也帶著「好好玩」的心情，前來參觀「動物也瘋狂朝隈俊男のAnimal Life特展」看展，由於現在是暑假，因此今天人潮眾多，她不忘趁著人潮，當場替自己宣傳：「我發單曲囉，是一首非常適合夏天的玩樂音樂，今天數位正式上架，請大家多多支持！」

▲▼阿喜。（圖／寬宏提供）

▲▼阿喜來參觀展覽玩得不亦樂乎。（圖／寬宏提供）▲▼阿喜。（圖／寬宏提供）

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阿喜透露，由於平常習慣笑很大聲，讓她很怕喉嚨受損，錄新歌時唱不上去，後來有高人指示錄音前可以吃蜂蜜蛋糕，「我想說去麵包店買一小塊就好，結果最後買到的是家庭號那種一整條，害我尷尬的收在包包裡，怕嚇到男樂手們。」果然真的一路順利錄完音。

阿喜最近除了商演、準備單曲及廣告代言外，其他時間都安排自己想做的事情，像是跟朋友聚會、出國旅遊、健身運動等，也和小外甥多了很多相處時間；被問到她自己打算何時生小孩，她坦言上個月有去諮詢過凍卵，但得知價錢和流程後就打消念頭，她自曝有恐婚傾向，「有很深入長期交往的對象我都會害怕，要進入一個關係、對別人負責任，我會有壓力，有幾個好朋友、談得來的對象，但不一定要怎樣，可以一起玩、狀態舒服、講得上話、知道我在說什麼就好。」她坦言身邊現在有「相處舒服」的朋友，「感覺是心理上的依賴感，就是好朋友。」

▲▼阿喜。（圖／寬宏提供）

▲▼阿喜看到這些可愛的展品忍不住跟著學牠們的動作。（圖／寬宏提供）

▲▼阿喜。（圖／寬宏提供）

不過她自虧若當媽媽，應該會糊塗到把小孩忘在某處，她透露昨天去花蓮演出時，明明工作人員為了她貼心約在離她家近的松山車站，但她又跑到台北車站，苦等不到同事，傳訊息才發現自己跑錯地方，她只好又自費搭回松山和同事集合，讓她超氣自己，「我對要搭車或有關方向感的事情都很容易恐慌，我到現在還背不出來台灣地圖，以為羅東跟宜蘭是一樣的地方！」

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