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郭書瑤「魚鱗透視裝」辣翻！　29歲急抗老求豔遇

記者李欣容／台北報導

郭書瑤今（12日）出席保養品活動，23歲就開始擦抗老產品的她，到現在都還保有童顏外表，每次去歐美國家都期待豔遇，第一眼卻都被認為是小朋友，毫無發展可能，讓她大嘆這是童顏一大缺點。

▲▼郭書瑤、納豆出席DV TOKYO快閃店。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭書瑤出席DV TOKYO快閃店。（圖／記者屠惠剛攝）

郭書瑤不怕童顏影響戲路，認為靠眼神或是妝容還是有很大發展空間，但唯一缺點是總和豔遇無緣，「我每次去歐洲都很希望有豔遇，但是都沒有，去飯店賭場玩，他們知道我年齡都會說怎麼可能，加上身高嬌小，他們都把你當小朋友。」

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▲▼郭書瑤、納豆出席DV TOKYO快閃店。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭書瑤23歲就開始有抗老觀念。（圖／記者屠惠剛攝）

而這次她入圍台北電影節最佳女主角，為電影學潛水，對於從小怕水的她是一大挑戰，「因為小時候學游泳有嗆到過，但我們拍電影，是直接把我丟到海裡，但還好有教練在所以是安全的。」

▲▼郭書瑤、納豆出席DV TOKYO快閃店。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭書瑤認為自己不太可能閃婚。（圖／記者屠惠剛攝）

郭書瑤聽聞李榮浩在海上跟楊丞琳求婚，她也覺得很浪漫，私下對於求婚，她認為：「這就是給女生的，所以男生要很用心的去想，任何形式都可以，但是你有沒有想過是為了對方很重要。」再過不到一星期就要滿29歲的她，認為自己不太可能閃婚，也無暇思考如何慶生，打算先全心準備台北電影節。

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