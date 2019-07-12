《噬罪者》他喪女「動私刑」尋仇　莊凱勛為人父：可以理解

記者李欣容／台北報導

由莊凱勛、夏于喬、曹晏豪、蔡淑臻主演電視劇《噬罪者》本週將進入最高潮，夏于喬也和男友攤牌，打算回到莊凱勛身邊，而已婚的蔡淑臻則發現自己懷孕，想要脫離原本的生活跟曹晏豪在一起。

▲《噬罪者》喪女父親尋仇。（圖／公視提供）

《噬罪者》劇中蔡瑞雪的父親李春生為了要替愛女報仇，不惜動用私刑，故意開車擦撞莊凱勛洩憤。對此，初為人父的莊凱勛心情相當複雜，「我能諒解也能尊重，但我不一定會認同。」

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▲劇中莊凱勛同事「阿標」過世 。（圖／公視提供）

劇中出現三種不同類型的父親代表，莊凱勛也談到對自己為人父的期待，期許自己不會成為下一代的負擔，「寵溺這件事是可以存在，但是並不是沒有期限的，尤其是對男孩子，要用稍微比較嚴苛的方式教養，愛的給予的同時，我也希望自己可以做到比較嚴厲一點。」

▲許孟甯是偷錢真兇。（圖／公視提供）

從戲劇開播後就有不少人疑惑《噬罪者》片名的意思，對此導演張亨如解釋，「特別選擇帶有吞噬的字，是想表達每個人都有他們的秘密，或是曾經犯過的罪，又為了這個錯誤，再去說一些話，或是再做其他行為，去隱藏或是吞噬掉這個錯誤。」

導演賴孟傑補充，「應該說這個罪，不一定是法律上的罪，也可能是法律不知道有這件事而沒有遭到判刑，然後自己隱瞞了，可是心裡還是會卡著一個東西。」《噬罪者》將在每周六晚間9點，於公視頻道播出連播兩集。