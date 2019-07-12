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紅牌女星淚崩「挖餿水狂吃果腹」！　4棟房被3前夫騙光…又遭暴力兒狂毆討錢

記者田暐瑋／綜合報導

又有女星傳出家庭悲劇！資深女星陳麗卿是50年代叱吒歌壇的當紅女星，因為《群星會》一炮而紅，事業巔峰時在台北買了4棟房產，已經75歲的她老年卻過得很淒涼，不只3任前夫和兒子們都對她暴力討錢，只好把房子全賣掉，最慘時還必須去挖餿水來果腹，令人相當不忍。

陳麗卿年輕時貌美性感，曾是紅遍台灣、東南亞的知名女星，曾經有3段婚姻卻都失敗收場，前夫們好吃懶做，常常跟她伸手討要生活費，離婚後又狠狠敲了一筆，就連親生的兒子也都有樣學樣，三不五時就會開口要錢，如果要不到甚至會對她拳打腳踢。

▲陳麗卿。（圖／ETtoday資料照、翻攝自陳麗卿臉書）

▲陳麗卿。（圖／ETtoday資料照）

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辛苦買下的4棟房產就這樣被敗光，面對窮困生活，陳麗卿只好開計程車維生，偶爾也會賣豬血糕，最慘的時候還淪落到去餿水桶挖臭酸的飯菜來吃。好在最後有老藝人伸出援手，協助申請了7000和5000元的低收入戶補助金，1個月靠著微薄的12K過活，現在只和寵物相依為命。

陳麗卿曾被問到最近有沒有和兒子聯繫，她突然摀住嘴巴，哽咽說：「我已經很久沒有跟他聯絡，聽說他也過得不是很好，現在在賣水果」。養了2隻貓的她表示，「養寵物比養孩子好，至少他們會跟你撒嬌，也不用花很多錢。」

▲陳麗卿。（圖／ETtoday資料照、翻攝自陳麗卿臉書）

▲陳麗卿老年過得淒涼。（圖／翻攝自陳麗卿臉書）

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