徐若瑄繼女兒長大顏值爆表！　電眼甜笑…網暈「我掉進愛情懸崖」

記者陳芊秀／綜合報導

女星徐若瑄和新加坡富商李雲峰結婚，除了婚後生下兒子Dalton，同時和丈夫和前妻所生的2個女兒同住。她11日曬出繼女兒美照，高顏值令網友直呼淪陷！

▲徐若瑄有兩個繼女兒，孩子越大越美。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄）

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照片中，徐若瑄兩個繼女兒靠近緊抱，兩人都是圓溜大眼，加上瓜子臉、長髮飄逸，氣質甜美迷人。她配圖PO文，「想起有一晩我語重心長地跟兩個寶貝女兒說，我的婚紗會留給妳們穿……然後默默地眼眶像被Wasabi（芥末）嗆的，隔天女兒笑著說，V媽，妳昨晚喝醉了。(一個15、一個18，明明還早，我係咧，太早捨不得。」

▲徐若瑄繼女兒擁有大眼、長髮，臉蛋超甜美。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄）

徐若瑄高齡懷孕生下兒子，當時躺床挨上百針安胎，產後還經過一連串復健，回腹曼妙身材並復出娛樂圈，堅強過程被粉絲封為「鋼鐵V」。她自曝為了女兒落淚，還加上Hashtag「清醒後好害羞」、「V哥的脆弱怎能被看見。」

▲網友稱讚徐若瑄繼女兒好漂亮，還有人告白「我掉進愛情懸崖！」（圖／翻攝自臉書／徐若瑄）

網友見到徐若瑄女兒一天天長大，五官越來越標緻，輪番稱讚「女兒很漂亮」、「超級大美女」、「感覺的到Vivian真心愛這2個女兒。」有男粉絲告白「我掉進愛情懸崖！」還有網友狂讚加上女神就像「三姐妹」，留言相當熱烈。