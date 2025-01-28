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「80／20法則」預防過年9天變胖！　5秘訣不用自虐節食：零食也能吃

（圖／取自 skuukzky IG）

圖文／CTWANT

蛇年農曆春節9天假期即將到來，這9天如果毫無節制的大吃大喝，要想長胖幾公斤絕對沒問題，年假九天只要注意這5個飲食關鍵就能避免發福，趕快來看看～

2025過年飲食法：80/20的飲食比例原則

80%吃有營養的食物，20% 可以吃點零食放鬆一下來滿足過年小確幸。但80%年菜記得選擇新鮮、烹調時間不過長的原型食物為主，尤其可趁機多補充優質蛋⽩質，如：海鮮（像是：⿂、蝦、軟絲、牡蠣）、家禽類（雞、鴨、鵝）或是豆類（黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆）...等。

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（圖／取自 skuukzky IG）

2025過年飲食法：多挑蔬菜來吃而且蔬菜要先吃

年菜可盡量多吃各種蔬菜，顏色越多越好像是甜椒、甜豆、深綠色青菜來補充纖維素，還可以預防或者舒緩便秘，讓腸道保持健康。蔬菜在蛋白質、澱粉之前先吃的話對於控制體重、降低肥胖機率也有較佳的效果。

（圖／取自 skuukzky IG）

2025過年飲食法：重油重鹹、勾芡菜色少吃點

過年難免有過油、過鹹、勾芡等諸多料理，如果是自己煮的話就可以用簡單調味來取代傳統油膩感，像是運用少許鹽巴、黑胡椒粉、橄欖油、檸檬、蔥薑蒜...等調味料就能讓食物保持鮮美的原味，吃起來也比較沒負擔。在湯品選擇上也要避免濃湯、勾芡，清爽的雞湯倒是可以多喝幾碗補充營養、增強體力。

（圖／取自 skuukzky IG）

2025過年飲食法：早餐盡量保持清淡

年假期間聚會、拜年場合多，因此午餐、晚餐都會比較豐盛，也會攝取很多澱粉，因此年假期間的早餐則可多休息，或者無糖豆漿搭配水煮蛋來平衡熱量。這樣才不會一整天都是高熱量反而讓腸胃不舒服。

（圖／取自 skuukzky IG）

2025過年飲食法：飲料可搭配無糖茶、黑咖啡

過年、過節就是要喝飲料，尤其台灣手搖飲享譽全世界，但在選擇飲料上可盡量喝無糖或者黑咖啡、無糖優酪乳來替代，珍珠奶茶可別每天一杯，因為一杯熱量650卡，要散步三小時才能消耗，絕對是減肥天敵，年後不想辛苦減肥的話就克制自己喝含糖飲料的慾望吧！

（圖／取自 skuukzky IG）

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