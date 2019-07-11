2019《富比士》名人收入榜曝光！　百萬名媛金卡戴珊竟輸給「她」

記者鄭又菡／綜合報導

美國財經雜誌《富比士》（Forbes）公佈了2019年百大名人收入榜，而當中兩位來自卡戴珊家族，小妹凱莉詹娜（Kylie Jenner）及金卡戴珊的老公肯伊威斯特（Kanye West）竟然只排第二、第三名，而穩居第一位的就是美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）！

泰勒絲曾在2016年《富比士》收入榜中奪冠，2018年展開的《舉世盛名巡迴演唱會》（Reputation）據知為這次的主要收入來源，以1.85億美元（近新台幣57億元）榮登榜首；而美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）同母異父的妹妹凱莉詹娜，憑著自己在網路上大賣的唇膏套組以收入1.7億億美元（近新台幣52億元）為第二名；知名潮流品牌《Yeezy》創辦人肯伊威斯特在暌違4年後又再度以1.5億美元（近新台幣46億元）回到收入榜的第三名。

▲泰勒絲收入榜榮登榜首。（圖／翻攝自IG／泰勒絲）

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▲肯伊威斯特只佔據第三。（圖／翻攝自IG／金卡戴珊）

除了他們3位之外，排行第4到第10名則分別為梅西（Lionel Messi）、紅髮艾德（Ed Sheeran）、C羅（Cristiano Ronaldo）、內馬爾（Neymar Jr.）、老鷹合唱團（Eagles）、菲爾麥格勞博士（Dr. Phil McGraw）、拳王索爾阿瓦雷茲（Saul Alvarez）。