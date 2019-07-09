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熱狗艾怡良錄好歌4年後才曝！　等成金曲歌后：賺到了

記者盧薇淩／台北報導

熱狗（MC HOTDOG）和艾怡良合作新歌《怨偶》，MV由曾拍過頑童MJ116《幹大事》的新興影像團隊 Stay High Crew 執導，兩人在布景彼此叫陣，並在MV中扮演諜對諜，各自身後帶著俊男美女的軍隊，棋逢敵手的情感角力。特別的是，兩人合作這首歌的時間早在兄弟本色之前，這中間艾怡良發了自己的專輯，拿了金曲歌后及最佳作曲人，這讓等了4年才拍MV的艾怡良忍不住問熱狗：「你還是很喜歡這首歌嗎？」

▲▼艾怡良、熱狗合作新歌 。（圖／本色提供）

▲艾怡良、熱狗合作新歌。（圖／本色提供）

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拍攝前一天才從北京錄完《中國新說唱》，睡眠不足的熱狗在MV中完美展現厭世，十分配合的艾怡良接受導演組所有奇怪的要求，包括拿鞭子、丟公仔、揮舞武士刀等等，甚至在導演說她收工時，主動說可以再一次求更好的表現。

特別的是，兩人合作這首歌的時間早在兄弟本色之前，但因為熱狗遲遲未發片，這中間艾怡良發了自己的專輯，拿了金曲歌后及最佳作曲人，這讓等了4年才拍MV的艾怡良忍不住問熱狗：「你還是很喜歡這首歌嗎？」熱狗說：「喜歡阿，而且公司同事也都很喜歡。」他也忍不住開玩笑說，「艾怡良是金曲歌后，現在才發這首歌是賺到了。」

▲▼艾怡良、熱狗合作新歌 。（圖／本色提供）

▲艾怡良、熱狗早在4年前就製作完成。（圖／本色提供）

艾怡良提到，跟熱狗合作有種跟皇帝合作的感覺，被萬中選一的機會，很開心自己可以展現比較女孩子氣的那一面，「因為這個真的要很man的男人才逼得出來。」而MV中印象最深刻的就是最後熱狗拿玫瑰花給她，她往後丟的那幕，覺得蠻幽默但兩人又充滿了化學效應，「我猜想怨偶到最後還是離不開彼此，很喜歡這首歌，自己在裡面也唱得很開心。」

▲▼艾怡良、熱狗合作新歌 。（圖／本色提供）

▲▼熱狗拍攝MV時剛從大陸回台，恰巧展現完美厭世臉。（圖／本色提供）

▲▼艾怡良、熱狗合作新歌 。（圖／本色提供）

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